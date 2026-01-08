El presidente Donald Trump ordenó la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales, al considerar que estas entidades “operan en contra de los intereses nacionales, la prosperidad económica o la soberanía de Estados Unidos”.

Así lo comunico mediante un memorando presidencial, recogido por AFP, que instruye a las agencias federales a suspender la participación y el financiamiento en dichos organismos.

Según la Casa Blanca, 31 de las organizaciones están vinculadas al sistema de las Naciones Unidas, mientras que las restantes corresponden a otros espacios multilaterales. El Gobierno estadounidense argumentó que muchas de estas entidades son ineficientes, promueven agendas que afectan la soberanía del país o no ofrecen beneficios claros para los ciudadanos estadounidenses.

El documento oficial señala que la medida busca proteger los recursos de los contribuyentes y redirigirlos hacia prioridades internas, en línea con la política de “America First” que Trump ha defendido desde su llegada al poder. La administración considera que la cooperación internacional debe estar supeditada a resultados concretos que favorezcan directamente a Estados Unidos.

“Los contribuyentes estadounidenses han gastado miles de millones en estas organizaciones con escasos resultados, mientras que estas suelen criticar las políticas de Estados Unidos (…) Al abandonar estas entidades, el presidente Trump está ahorrando dinero a los contribuyentes y reorientando los recursos hacia las prioridades de ‘America First’ (Estados Unidos primero)”, se lee en el documento.

Gobierno Trump se distancia de organismos internacionales

Esta decisión se suma a otros movimientos similares impulsados por Trump, como la salida o el distanciamiento de organismos y acuerdos internacionales en materia de salud, derechos humanos y medio ambiente, lo que ha marcado un giro significativo en la política exterior estadounidense.

Mientras sectores afines al mandatario respaldan la medida como un acto de defensa de la soberanía nacional, críticos advierten que el retiro podría debilitar la influencia de Estados Unidos en escenarios globales y abrir espacio para que otras potencias ganen protagonismo en la toma de decisiones internacionales.

