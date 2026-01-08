El último diálogo telefónico entre el presidente colombiano Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump parece haber marcado un punto de inflexión en la tensa relación entre ambos líderes y países. Aunque inicialmente se temía que la comunicación telefónica pudiera recrudecer las disputas, esta resultó por el contrario un punto de encuentro para un entendimiento más profundo, como indicó el ministro Armando Benedetti en Blu Radio.

Sigue a PULZO en Discover

La llamada ocurrió en un contexto de fuertes tensiones y previo a un discurso que Petro tenía preparado en la Plaza de Bolívar, dirigido al gobierno norteamericano con tono confrontativo, destacando las tensiones entre los dos países. “El segundo cero”, como lo describió el ministro, abrió camino a una conversación amable y respetuosa, hecho que marcó un sorprendente cambio en el discurso y la relación bilateral.

El presidente Petro devolvió el micrófono a la Plaza de Bolívar no con un discurso confrontativo, sino con uno enmendado. En vez del “alto calibre” que se esperaba, manifestó su nueva postura frente a la política exterior de Estados Unidos tras el diálogo con Trump, asombrando a la audiencia congregada. Cuestiones álgidas como la Doctrina Monroe y la apropiación de recursos naturales latinoamericanos por potencias extranjeras no fueron mencionadas.

Lee También

Lee También

Otro de los temas que le preguntaron a Benedetti sobre la llamada fue la Lista Clinton, en la que figuran él, el presidente Petro y varios de los familiares del mandatario, como Verónica Alcocer y Nicolás Petro, quienes han tenido serios obstáculos económicos para acceder a bienes y servicios. El ministro respondió sobre si aprovecharán el buen tono para pedir que los saquen de este listado.

“Esa expectativa no quiero que crezca dentro de mi porque entonces me puedo poner feliz creyendo que me pueden sacar porque esa lista me ha traído problemas inimiganibales y la vida mía se ha vuelto completamente loca, no quiero dejar que esa expectativa crezca porque podría volverme ingenuo o infantil. Se están discutiendo unos temas muy serios y se mostraría uno muy débil tratando de sacar provecho para que me saquen de la lista, parecería que el garrote estuviera funcionando y lo que va a pasar es incierto”.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.