La carrera presidencial en Colombia avanza de cara a 2026 y la más última encuesta de AtlasIntel para Semana muestra un reacomodo clave en la intención de voto. Según el sondeo, Abelardo De La Espriella se ubicó en el primer lugar con un 28 %, consolidándose como el principal contradictor del proyecto político del presidente Gustavo Petro, representado en esta contienda por Iván Cepeda.

Sigue a PULZO en Discover

El estudio señala que De La Espriella supera a Cepeda por 1,5 puntos porcentuales y deja a Sergio Fajardo a una distancia considerable de 18,6 puntos, una diferencia que, de acuerdo con los analistas, redefine el tablero político nacional. Este resultado coincide, además, con su aparición en la portada de la revista Semana, un hecho que históricamente ha sido interpretado como un termómetro de viabilidad electoral y de consolidación de liderazgos en el país.

¿Qué dice la encuesta presidencial de RCN?

En esta ocasión, Noticias RCN, junto a la encuestadora GAD3, hizo una nueva encuesta sobre la intensión de voto y las consultas que se llevarán a cabo en marzo. En la primera pregunta, los encuestados dijeron el nombre por el que les gustaría votar. Aquí, Iván Cepeda lideró con el 30 %, seguido de Abelardo de la Espriella con el 22 % y Paloma Valencia con el 3 %. Voto en blanco obtuvo el 5 %.

La lista de los resultados con todos los candidatos quedó así:

Lee También

Juan Manuel Galán 2 %

Vicky Dávila 2 %

Juan Carlos Pinzón 2 %

Sergio Fajardo 1 %

Aníbal Gaviria 1 %

Juan Daniel Oviedo 1 %

Santiago Botero 1 %

Roy Barreras 1 %

Camilo Romero 1 %

Enrique Peñalosa 1 %

Claudia López 0,4 %

Germán Vargas Lleras 0,4 %

Mauricio Cárdenas 0,3 %

Mauricio Lizcano 0,1 %

En blanco 5 %

Otro 2%

Ninguno 11 %

NS/NC 14 %

¿Cuál es la historia de la encuestadora GAD3?

GAD3 es una firma encuestadora privada española fundada por Narciso Michavila, que se ha destacado por sus sondeos políticos y sociales, publicados con frecuencia en medios como el diario ABC y encargados por grandes plataformas mediáticas, lo que le ha dado visibilidad tanto en España como en Latinoamérica.

Justamente, en Colombia es conocida porque acertó al resultado de la segunda vuelta en las elecciones de 2022. En su momento, meses antes de la segunda vuelta, aseguró que iba a ser una elección cerrada, con un 48.1 % para Gustavo Petro, y un 46,8 % para Rodolfo Hernández. Muy cerca de lo que sucedió finalmente, pues el entonces candidato del Pacto Histórico ganó con el 50,44 %, mientras que el de la Liga de Gobernantes Anticorrupción quedó con un 47,31 %.

En desarrollo…

* Pulzo.com se escribe con Z