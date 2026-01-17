A pocos meses de las próximas elecciones nacionales en Colombia, distintos organismos y análisis de seguridad advierten sobre una amenaza concreta a la libre participación democrática, especialmente en zonas rurales donde la presencia de grupos armados ilegales resulta determinante.

De acuerdo con un informe divulgado por Semana, las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Clan del Golfo tendrían capacidad para interferir en la contienda electoral, lo que pondría en riesgo la libertad del voto en varios territorios del país.

En este sentido, organizaciones de derechos humanos alertan que, en zonas como el norte del Cauca, el occidente de Nariño y la parte rural alta de Jamundí, en el Valle del Cauca, comunidades fueron obligadas a respaldar determinados candidatos en procesos electorales anteriores.

Según el citado medio, estos grupos armados ejercen un control estricto sobre la vida cotidiana, al vigilar la movilidad, la asistencia a reuniones comunitarias y los horarios de los habitantes, lo que reduce de forma significativa la posibilidad de votar sin presiones.

Defensores de derechos humanos explican que la falta de denuncias obedece, en muchos casos, al temor de represalias, desplazamientos forzados o amenazas contra la vida de quienes se niegan a acatar las órdenes impuestas por las estructuras armadas.

Zonas con amenazas elevadas para elecciones de 2026

Entidades como la Misión de Observación Electoral (MOE) señalan varios focos de alto riesgo que podrían afectar el desarrollo del proceso electoral. Entre las zonas identificadas se encuentran:

Cauca

Catatumbo

Arauca

Norte y Bajo Cauca antioqueños

Sur del Chocó

Sur del Meta y Guaviare

En estos territorios, la combinación de disputas armadas, control territorial y débil presencia institucional compromete no solo la seguridad de los votantes, sino también la posibilidad de elegir sin coacción.

De acuerdo con Lina Tabares, defensora de derechos humanos de Fundterpaz, en algunas de esa zonas el voto no sería libre por la presión constante de los grupos armandos.

“Hay una vigilancia permanente. Las personas están carnetizadas, se controla su movilidad, su participación en reuniones comunitarias y hasta sus horarios. En ese contexto, hablar de voto libre es una ficción”, indicó Tabares.

¿Existe aumento de violencia política en Colombia?

La violencia asociada al conflicto armado mostró un crecimiento preocupante durante el actual ciclo electoral. Informes de la MOE indican que, entre marzo y noviembre de 2025, se registraron más de 1.600 hechos de violencia política, una cifra superior a la del periodo electoral anterior.

Según la revista, el registrador nacional manifestó preocupación por la necesidad de asegurar condiciones que permitan a los ciudadanos ejercer su derecho al voto de forma libre y segura.

Expertos en seguridad y voceros de organismos de observación electoral coinciden en que la presencia de grupos armados ilegales no solo restringe las campañas políticas y la instalación de puestos de votación, sino que también puede derivar en movilización forzada del electorado y limitaciones a libertades fundamentales. El riesgo se concentra en regiones con altos niveles de violencia, escasa presencia estatal y condiciones socioeconómicas adversas.

Ante este panorama, diversas organizaciones insistieron en reforzar la presencia de la fuerza pública, fortalecer los mecanismos de protección electoral y adelantar acciones preventivas con suficiente anticipación, con el fin de asegurar que los comicios se desarrollen bajo garantías plenas para la democracia.

