El aspirante a la presidencia comenzó a revelar los nombres de quienes integrarían su gabinete si llega a la Casa de Nariño en las elecciones de 2026. El anuncio se hizo en la presentación del programa de gobierno del exgobernador de Antioquia, que también confirmó que dará a conocer progresivamente los perfiles de las personas que lo acompañarían en su administración.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: “Me derrumbó”: mamá de Juan Daniel Oviedo destapó discusión que los alejó durante campaña)

Según explicó el candidato, Baptiste sería la encargada de liderar la política ambiental del país debido a su amplia trayectoria académica y científica en temas de biodiversidad y desarrollo sostenible.

BRIGITTE BAPTISTE SERÁ MI MINISTRA DE AMBIENTE 🇨🇴 Muy orgulloso de que una de las voces más respetadas en la defensa de la biodiversidad y el desarrollo sostenible en América Latina vaya a asumir dicho cargo en mi gobierno. pic.twitter.com/NhlIaaJPHb — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) March 16, 2026

¿Quién es Brigitte Baptiste?

Brigitte Baptiste nació el 23 de octubre de 1963 y es una de las figuras más reconocidas en Colombia en materia de investigación ambiental.

Se graduó de la Pontificia Universidad Javeriana y posteriormente realizó una maestría en conservación y desarrollo tropical en la University of Florida, en Estados Unidos.

Además, cuenta con un doctorado honoris causa en gestión ambiental otorgado por el Instituto Universitario de la Paz.

Lee También

A lo largo de su carrera ha hecho estudios de posgrado en áreas como:

Ciencias ambientales

Manejo de áreas protegidas

Ecología tropical

Monitoreo de biodiversidad

Su trabajo académico y científico la ha convertido en una referente regional en temas de sostenibilidad y conservación.

La científica también fue directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, una de las entidades más importantes del país en materia de investigación sobre biodiversidad.

Desde el primero de septiembre de 2019, Baptiste se desempeña como rectora de la Universidad Ean, institución en la que ha enfocado su gestión en

Baptiste asumiría uno de los roles más estratégicos dentro de un eventual gobierno de Sergio Fajardo, especialmente en un contexto marcado por debates sobre transición energética, protección de ecosistemas y lucha contra el cambio climático.

* Pulzo.com se escribe con Z