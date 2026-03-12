El candidato presidencial Sergio Fajardo anunció a Edna Bonilla como su fórmula para la Vicepresidencia en las elecciones de 2026. La decisión apunta a sumar a su campaña un perfil con amplia experiencia en el sector público y con trayectoria en el ámbito académico, especialmente en temas de educación y políticas públicas.

Vea también: Directo a primera vuelta: Cepeda, Fajardo y otros se instalan de una vez en el partidor

Bonilla cuenta con una trayectoria ligada al sector académico y a la administración pública. Durante la alcaldía de Claudia López se desempeñó como secretaria de Educación de Bogotá, cargo desde el cual impulsó iniciativas para ampliar el acceso a la educación superior y mejorar la infraestructura educativa de la capital

Con esta designación, Fajardo busca consolidar una fórmula que combine su perfil político con la experiencia técnica. El anuncio se produce en medio de la carrera hacia las Elecciones presidenciales de Colombia de 2026, programadas para el 31 de mayo, en las que los colombianos elegirán al presidente y vicepresidente para el periodo 2026-2030.

¿Quién es Edna Bonilla, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo?

Bonilla es una economista y académica bogotana que durante varios años ha estado vinculada al diseño de políticas sociales y a la gestión pública. Entre 2020 y 2023 ocupó el cargo de secretaria de Educación de Bogotá, durante la alcaldía de Claudia López, periodo en el que lideró programas orientados a ampliar el acceso a la educación superior y a fortalecer la infraestructura educativa de la ciudad.

Además de su paso por la administración distrital, Bonilla ha desarrollado gran parte de su carrera en la academia. Es profesora asociada de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con un doctorado en estudios políticos, además de una especialización en gerencia de impuestos. Su trabajo académico incluye investigaciones y publicaciones relacionadas con desarrollo urbano, tributación y políticas públicas.

La hoy candidata a la vicepresidencia también ha ocupado otros cargos en el sector público. En su trayectoria figuran responsabilidades como secretaria distrital de Hábitat, gerente de la Caja de Vivienda Popular y directora de Extensión de la Universidad Nacional, roles desde los que participó en iniciativas relacionadas con vivienda, planeación urbana y desarrollo social.

