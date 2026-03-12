La presencia de Juan Daniel Oviedo entre los asistentes al concierto de Miguel Bosé llamó la atención del público en el Movistar Arena Bogotá, donde varias personas lo reconocieron al terminar el espectáculo.

Cuando algunas personas lo reconocieron, comenzaron a corear frases como “ese es” y “vice”, en alusión a la posibilidad de que se convierta en fórmula vicepresidencial para las elecciones de 2026.

En un video que circula en redes sociales, se observa que Oviedo disfrutó el momento e incluso respondió a sus seguidores con brincos de alegría y saludó a los simpatizantes.

La escena ocurrió cuando el espectáculo ya terminaba y muchos asistentes comenzaban a salir del recinto. Algunos seguidores se acercaron a saludarlo y otros se sumaron a los cánticos, lo que convirtió el momento en una situación llamativa en medio del ambiente festivo que dejó el concierto.

Al final del concierto de Miguel Bosé, el Movistar Arena encontró a Juan Daniel Oviedo y coreraron el “Ese es” y el “Vice” ¿qué les parece? pic.twitter.com/WgxAwmWHMJ — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) March 12, 2026

¿Cuándo anunciara Paloma Valencia si Oviedo será su formula vicepresidencial?

El episodio se da en un momento clave del panorama político. La senadora Paloma Valencia se convirtió en la candidata del bloque de centroderecha tras ganar la consulta con más de tres millones de votos, resultado que la dejó como aspirante presidencial de ese sector.

Tras esa victoria, la campaña avanza en la definición de la fórmula vicepresidencial que la acompañará en la primera vuelta. En ese escenario, el nombre de Oviedo ha sido mencionado como uno de los perfiles que podrían integrar la dupla, decisión que se espera conocer en las próximas horas.

Valencia avanza en la definición de quién la acompañará en las elecciones de 2026 y para este jueves 12 de marzo está previsto el anunció luego de varias reuniones privadas con Oviedo.

La expectativa se centra especialmente en el excandidato a la Alcaldía de Bogotá, cuyo perfil técnico y reconocimiento público lo han puesto en el radar como posible compañero de fórmula para la aspirante del sector de centroderecha.

