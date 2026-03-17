Los movimientos políticos de cara a las próximas elecciones siguen tomando forma y varias campañas ya empiezan a mostrar cómo quedarán estructurados sus equipos más cercanos.

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En el caso de Sergio Fajardo, se conocieron cambios clave en su candidatura. La representante y senadora electa Jennifer Pedraza asumirá como jefe de debate, según confirmó en Caracol Radio.

“Jennifer Pedraza es una sobrada, yo lo he dicho. Para mí es la estrella naciente, creciente de la política en Colombia. Ella tiene las convicciones que tiene, desde la universidad pública y yo creo que es extraordinaria. Hay gente que se molestó por ese gesto que fue un gesto, digámoslo paternal. No lo vuelvo a hacer si eso significa molestia para una persona”, dijo Fajardo. Esto, haciendo referencia al gesto que tuvo con Pedraza por obtener su curul en el Senado.

Por otra parte, en más movidas del exgobernador, se conoció que Federico Restrepo será el nuevo gerente de campaña. Con estos nombramientos, el exgobernador de Antioquia busca fortalecer su estrategia política y consolidar su equipo de cara a la contienda.

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Por el lado de la campaña de Paloma Valencia aparece una estructura amplia. Según se conoció, contará con al menos 10 jefes de debate, entre los que figuran nombres como David Luna, el excontralor Felipe Córdoba, el exministro Daniel Palacios, el exministro de Vivienda Luis Felipe Henao, además de Miguel Ángel Pinto, el exministro Diego Molano y Daniel Briceño, quien será el jefe nacional de volanteo.

En cuanto a la campaña de Abelardo de la Espriella, se confirmó que contará con el respaldo del senador liberal Mauricio Gómez Amín y del senador electo Enrique Gómez Martínez, líder del movimiento Salvación Nacional.

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Finalmente, en la campaña de Iván Cepeda, los jefes de debate serán la senadora María José Pizarro, como lo había anticipado desde noviembre de 2025.

Estos movimientos evidencian cómo las distintas campañas comienzan a rodearse de figuras con experiencia política y reconocimiento, en una etapa clave de organización estratégica antes del inicio formal de la contienda electoral.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.