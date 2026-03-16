En un encuentro reservado, el candidato presidencial Iván Cepeda se reunió con las bancadas actuales y electas del Pacto Histórico para definir la estrategia de cara a las elecciones de 31 de mayo de 2026. Esto con el objetivo de consolidar una campaña que le permita enfrentar al expresidente Álvaro Uribe Vélez y fortalecer la presencia territorial del movimiento.

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La reunión, realizada en el auditorio del hotel Tequendama, duró más de tres horas y contó con la presencia de Cepeda, su compañera de fórmula Aída Quilcué, según informó la revista Semana.

De acuerdo con el citado medio, el encuentro se dio hacia las 2:00 p. m. de este lunes 16 de marzo y en él hablaron del papel que jugará Quilcué y las comunidades indígenas.

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¿Cuál es la estrategia de Iván Cepeda con la minga indígena?

Según indicó Alexander López en un video que publicó en redes sociales, uno de los anuncios centrales fue que la denominada minga indígena recorrerá varias regiones del país como parte de la estrategia de campaña. Esta iniciativa busca reforzar la cercanía con los electores y mostrar la presencia del Pacto Histórico en territorios estratégicos.

“Estamos en minga. Esa minga la vamos a montar en la chiva de la revolución ciudadana para mantener nuestro proyecto de gobierno. Tenemos 79 días, hasta el 31 de mayo; allí tenemos que ganar en primera vuelta, sí o sí. No podemos ir a segunda vuelta porque sabemos que nos va a joder”, aseguró López.

Además, la campaña planea distribuir material impreso y digital para consolidar su mensaje en todo el país. Según fuentes de la reunión, los teléfonos de los asistentes fueron recolectados temporalmente por motivos de seguridad, y se les facilitó material para tomar notas.

“La campaña está fortaleciendo su equipo nacional de comunicaciones, que, con base en estudios, mediciones y la estrategia política definida, elaborará y difundirá los mensajes y piezas oficiales para todos los canales de comunicación: redes sociales, radio, televisión, prensa, materiales impresos, presencia territorial y de calle. Como parte de esta estrategia, se iniciará el despliegue nacional de millones de periódicos de campaña”, indicaría un documento del Pacto, que dio a conocer Semana.

Campaña de Iván Cepeda se centraría en enfrentar a candidata de Álvaro Uribe

Por otro lado, una fuente le habría indicado a la revista que los líderes del Pacto Histórico coincidieron en que el principal rival sigue siendo Álvaro Uribe Vélez, líder histórico del uribismo. La estrategia se centra en movilizar votos propios y atraer a sectores indecisos, resaltando diferencias con las políticas de la derecha y la oposición representada por figuras como Paloma Valencia.

“Nos dijeron que no podíamos perder el foco de que el enemigo real era Álvaro Uribe y sus políticas neoliberales. Que Paloma Valencia era Uribe y que Juan Daniel Oviedo no tenía nada de inclusión porque siempre había sido de derecha”, detalló Semana.

Otra estrategia sería que los congresistas, tanto actuales como electos, mantengan una presencia constante en redes y territorio. Las fotografías y publicaciones deberán resaltar la interacción con ciudadanos, mujeres y niños, buscando transmitir un mensaje de cercanía y compromiso social.

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