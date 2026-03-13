La inscripción oficial de la candidatura presidencial de Iván Cepeda ante la Registraduría Nacional no solo marcó el inicio formal de su campaña para 2026, sino que también dejó una escena que rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales: las expresiones de la senadora María José Pizarro durante el anuncio de la fórmula vicepresidencial.

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El congresista formalizó su aspiración junto a la senadora indígena Aída Quilcué, quien lo acompañará como candidata a la vicepresidencia dentro del proyecto político del Pacto Histórico.

Sin embargo, durante el acto público varios usuarios en redes sociales fijaron su atención en el lenguaje corporal de Pizarro, que estaba presente en el evento y cumple un papel clave dentro de la campaña.

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En las imágenes difundidas del evento, algunos observadores interpretaron que el rostro de la senadora reflejaba incomodidad o seriedad mientras se hacía oficial la fórmula Cepeda–Quilcué.

Las reacciones no tardaron en aparecer en redes sociales, donde varios usuarios comentaron los gestos de Pizarro y los relacionaron con las tensiones internas que algunos sectores perciben dentro del movimiento político.

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Pizarro es una de las figuras más visibles del Pacto Histórico y durante los últimos años ha sido vista como una posible candidata presidencial de la izquierda en el futuro. Además, su carrera política ha estado marcada por el legado de su padre, el excomandante del M-19 Carlos Pizarro Leongómez, asesinado en 1990 durante la campaña presidencial de ese año.

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El papel de María José Pizarro en la campaña de Iván Cepeda

Pese a las interpretaciones que surgieron en redes sociales, la senadora mantiene un rol relevante dentro del proyecto político de Cepeda.

Actualmente se desempeña como jefa de debate de la campaña presidencial, un cargo clave dentro de la estrategia electoral, pero lejano a las expectativas de sus seguidores.

En las últimas horas circularon versiones que señalaban que la senadora indígena podría estar incurriendo en doble militancia, debido a su trayectoria política.

Frente a esos cuestionamientos, Pizarro afirmó que no existe ninguna inhabilidad legal o constitucional que impida a Quilcué aspirar a la vicepresidencia.

La congresista explicó que la líder indígena pasó a formar parte del proyecto político del Pacto Histórico tras los cambios organizativos dentro del movimiento, por lo que, además, quedó en evidencia que sus gestos no estarían directamente relacionados a la elección de Quilcué como fórmula.

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