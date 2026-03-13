Tras las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 comenzaron a circular versiones sobre posibles cambios en la distribución de curules en el Congreso, especialmente en favor del Pacto Histórico.

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Desde el lunes, cuando se instalaron oficialmente las comisiones escrutadoras, distintos partidos han difundido en redes sociales información sobre modificaciones en los resultados e incluso denuncias de presuntas irregularidades en el conteo.

Sin embargo, las autoridades electorales han insistido en que los resultados definitivos aún no están establecidos, por lo que cualquier cambio debe confirmarse durante el proceso oficial de escrutinio, precisó El Tiempo.

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Pacto Histórico supera las 25 curules en Senado, según María Fernanda Carrascal

El primer dato que se conoció la noche electoral fue el preconteo, que proyectó inicialmente que el Pacto Histórico tendría 25 curules en el Senado y ocho en la Cámara de Representantes por Bogotá. No obstante, este resultado es informativo y no tiene validez jurídica, según han reiterado las autoridades.

La asignación real de escaños se determina durante el proceso de escrutinio con base en las actas electorales conocidas como formularios E-14, que contienen el registro oficial de los votos depositados en cada mesa.

La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal aseguró que, según los resultados preliminares de los escrutinios, el movimiento político estaría recuperando votos que no se reflejaron inicialmente en el preconteo.

“¡Recuperamos la curul 26 en el Senado para el @PactoHistorico! Seguimos, vamos por más. Gracias a abogados y testigos que nos apoyan en Corferias. Necesitamos más apoyo, quienes puedan acérquense al pabellón 6”, escribió la congresista en su cuenta de X.

Según explicó, el proceso de verificación se está adelantando en Corferias, que es el punto de votación más grande del país y uno de los centros clave del escrutinio.

A pesar de que algunos partidos han reportado recuperación de votos durante el escrutinio, esto no implica automáticamente que cambie el número de curules.

La razón es que en Colombia los escaños se asignan mediante el sistema de cifra repartidora, un método que distribuye los puestos en función de la proporción total de votos obtenidos por cada partido.

La curul 27 en Senado para el @PactoHistorico no está aún 100% confirmada, pero vamos bien. Les aviso. — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) March 13, 2026

Esto significa que incluso si una colectividad suma votos adicionales, los resultados finales pueden mantenerse si otras fuerzas políticas también registran incrementos similares durante el escrutinio.

En ese escenario, los cambios en la votación podrían compensarse entre los distintos partidos y dejar la distribución de curules cercana a la proyectada inicialmente.

Los resultados de los escrutinios van y vienen todo el tiempo. Los encargados están haciendo un consolidado y un informe, y pasado el medio día daremos un parte. — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) March 13, 2026

Por ahora, los escrutinios continúan en todo el país y solo cuando finalice ese proceso se conocerá la composición definitiva del Congreso para el próximo cuatrienio.

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