Un hecho ocurrido durante una actividad de campaña terminó abriendo un nuevo choque entre la candidata presidencial Paloma Valencia y el Sistema de Medios Públicos. Según informó RTVC, la aspirante del Centro Democrático rechazó entregar declaraciones a su equipo periodístico.

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De acuerdo con lo señalado por el propio medio estatal, Valencia se negó a atender a sus periodistas y justificó su decisión con una frase que RTVC citó textualmente: “no hace propaganda a los medios públicos”.

Tras lo ocurrido, el Sistema de Medios Públicos difundió un pronunciamiento en el que explicó su postura frente al hecho y defendió su cobertura del proceso electoral. En ese comunicado, RTVC aseguró que ha venido ofreciendo espacios a distintos precandidatos presidenciales antes de las consultas, con el propósito de promover el debate político.

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La entidad también indicó que continuará manteniendo abiertos sus micrófonos para las campañas y que seguirá informando sobre las diferentes posiciones que participan en la contienda.

En el mismo mensaje, RTVC señaló que la decisión de algunos aspirantes de no conceder entrevistas impide que aparezcan en sus pantallas por determinación de los propios candidatos.

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Qué pasó con la RTVC y los candidatos

Además, el sistema de medios sostuvo que este tipo de situaciones coincide con lo que previamente había puesto en conocimiento de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. Según RTVC, algunos candidatos vetan o cuestionan a los medios públicos y posteriormente los critican.

Finalmente, el medio estatal aseguró que reforzó su equipo periodístico y técnico para cubrir el proceso electoral en distintas regiones del país y garantizar una amplia cobertura informativa durante la campaña.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

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