El ambiente político post-electoral en Colombia se trasladó de las urnas a los estrados judiciales este viernes 13 de marzo de 2026. En una audiencia pública citada con el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el presidente Gustavo Petro recibió una fuerte notificación de la Procuraduría General de la Nación, en la que se le exigió cesar sus ataques al sistema electoral a través de sus redes sociales y respetar la prohibición de participación en política.

Sigue a PULZO en Discover

La diligencia fue convocada para que el mandatario sustente con pruebas las graves denuncias de supuestas irregularidades que ha venido publicando en X (antes Twitter) sobre los comicios del pasado domingo 8 de marzo. Lo que inició como una narrativa de campaña se ha convertido ahora en un requerimiento legal que pone al jefe de Estado contra las cuerdas.

Durante la audiencia, que contó con la presencia de delegados de la MOE y organismos de control, el viceprocurador lanzó duras críticas a la metodología de comunicación del presidente. “El procurador no responderá ataques mediante X y se exhorta al presidente a que si tiene una situación que lo lleve a cuestionar ética, disciplinaria o penalmente, acuda a un Estado que le ofrece canales institucionales y no a través de redes o medios”, sentenció el funcionario.

La Procuraduría calificó como una “actuación grave” el hecho de que el primer mandatario exponga dudas sobre la transparencia de la democracia sin presentar evidencias fehacientes ante las autoridades competentes. Según el Ministerio Público, esta conducta no solo desinforma, sino que lacera la confianza legítima de los ciudadanos en las instituciones.

Lee También

El trasfondo de esta audiencia es una demanda interpuesta por el abogado Ramiro Bejarano, quien busca una medida cautelar que obligue a Petro a rectificar y abstenerse de insistir en la posibilidad de un fraude electoral. Aunque las elecciones legislativas y las consultas ya pasaron, el Tribunal considera que la medida es “especialmente pertinente” dado que el proceso electoral de 2026 continúa con las etapas presidenciales de mayo y junio.

El discurso de Petro, que ha sido desmentido incluso por observadores internacionales de la Unión Europea, es visto por la justicia como una amenaza a la moralidad administrativa. Se espera que, tras los descargos realizados este viernes, el Tribunal decida si ordena la “cesación inmediata” de cualquier actividad del presidente que pueda poner en duda la confiabilidad del sistema electoral sin soporte judicial.

Con esta decisión, Petro enfrenta uno de sus mayores desafíos institucionales desde que llegó al poder, en un momento donde cada palabra en redes sociales está bajo la lupa de los jueces por su impacto en la estabilidad democrática del país.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.