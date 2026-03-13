Con un corto video, el exministro del Interior anunció que no se inscribirá como candidato para la primera vuelta. Sin embargo, no dio a conocer si se sumará o no a otra aspiración.

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“Para contribuir a darle más claridad a este confuso debate presidencial que se ha dado en Colombia, ya que muchos sectores consideran que hay muchas candidaturas y que se necesita concentrar el mensaje, hemos decidido no inscribir nuestra candidatura”, afirmó Juan Fernando Cristo.

El anuncio se hizo oficial horas antes de la cita que tenía el exministro para inscribir la candidatura junto a Norma Vera Salazar, su fórmula vicepresidencial.

Desde hace varios días se había conocido que Cristo estaba pensando en renunciar a su aspiración. Incluso, se supo que estaba en la baraja de candidatos para ser fórmula de Iván Cepeda.

“En las próximas semanas seguiremos visitando las distintas regiones de Colombia, promoviendo los valores y los principios liberales, dialogando con nuestra militancia, dialogando con nuestra ciudadanía y tomaremos una decisión política frente a las elecciones del 31 de mayo que anunciaremos a todos los colombianos”, afirmó Cristo.

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