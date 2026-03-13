Con un corto video, el exministro del Interior anunció que no se inscribirá como candidato para la primera vuelta. Sin embargo, no dio a conocer si se sumará o no a otra aspiración.
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“Para contribuir a darle más claridad a este confuso debate presidencial que se ha dado en Colombia, ya que muchos sectores consideran que hay muchas candidaturas y que se necesita concentrar el mensaje, hemos decidido no inscribir nuestra candidatura”, afirmó Juan Fernando Cristo.
Con @NormaVeraSa nos une la necesidad de avanzar en autonomía territorial, garantizar los derechos de las mujeres, y seguir construyendo paz, seguridad, reconciliación y verdad para las víctimas. No inscribiremos nuestra candidatura, pero seguiremos recorriendo el país y… pic.twitter.com/RzxQ8H8iHULee También
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— Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) March 13, 2026
El anuncio se hizo oficial horas antes de la cita que tenía el exministro para inscribir la candidatura junto a Norma Vera Salazar, su fórmula vicepresidencial.
Desde hace varios días se había conocido que Cristo estaba pensando en renunciar a su aspiración. Incluso, se supo que estaba en la baraja de candidatos para ser fórmula de Iván Cepeda.
“En las próximas semanas seguiremos visitando las distintas regiones de Colombia, promoviendo los valores y los principios liberales, dialogando con nuestra militancia, dialogando con nuestra ciudadanía y tomaremos una decisión política frente a las elecciones del 31 de mayo que anunciaremos a todos los colombianos”, afirmó Cristo.
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