Miguel Polo Polo volvió a aparecer en redes sociales varios días después de las elecciones legislativas del 8 de marzo, en las que perdió su curul en la Cámara de Representantes y publicó un mensaje en video para agradecer a quienes votaron por él y dejar claro que su proyecto político continuará pese al resultado adverso en las urnas.

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Polo Polo permaneció en silencio durante varios días luego de conocerse los resultados electorales, en medio de una fuerte conversación en redes sociales donde su nombre se volvió tendencia. Tras esa ausencia digital, el representante reapareció este 13 de marzo con un mensaje dirigido a sus seguidores y a las cerca de 50.000 personas que respaldaron su candidatura en la circunscripción especial afro.

En el video, agradeció el respaldo recibido durante las elecciones y aseguró que su proyecto político no termina con la derrota electoral. “Hola a todos, Dios les bendiga. Quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón a cada una de las personas que el 8 de marzo salieron a pedir el tarjetón de la Cámara Afro y marcar donde decía Polo Polo. Fueron casi 50.000, 50.000 personas que respaldaron y creyeron este proyecto político, a quienes les digo, esto no ha terminado, esto apenas empieza”, expresó.

En el mismo mensaje, Polo Polo también habló sobre el futuro político de su movimiento y aseguró que la derrota electoral solo representa un primer paso dentro de un camino más largo. “Esto fue una batalla, pero vamos a ganar la guerra. Por eso no hay que desconcentrarnos, ahora más que nunca tenemos que estar unidos para llevar a Abelardo de la Espriella, a nuestro tigre, a la presidencia de la República. Yo Miguel Polo Polo sigo firme con Abelardo, sigo firme con Colombia y sigo firme por la patria“, añadió.

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En las elecciones legislativas de 2026, Polo Polo buscó repetir su presencia en el Congreso con la expectativa de conservar la curul afro. Sin embargo, el candidato Óscar Benavides terminó imponiéndose en la votación y celebró el resultado, lo que dejó al polémico congresista por fuera del Capitolio. Tras su reaparición en redes, el mensaje del exrepresentante volvió a desatar críticas, burlas y reacciones divididas entre usuarios que siguieron de cerca la jornada electoral.

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