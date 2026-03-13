A pocos días de haber inscrito su candidatura presidencial junto a Aída Quilcué, Iván Cepeda viajó a Brasil para sostener una serie de encuentros con autoridades de ese país. La visita incluyó reuniones enfocadas en temas de política agraria y desarrollo rural.

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Uno de los encuentros se dio con funcionarios del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra), entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento del Gobierno brasileño. La reunión se llevó a cabo este viernes 13 de marzo y, según explicó el propio candidato del Pacto Histórico, tuvo un carácter informativo.

De acuerdo con Cepeda, el objetivo fue conocer de primera mano cómo el gobierno del presidente brasileño ha avanzado en la entrega de tierras a distintos sectores rurales. El candidato señaló que en la conversación se abordaron experiencias relacionadas con la distribución de tierras para campesinos, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, así como los modelos para hacerlas productivas y sostenibles.

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Cuáles son las reuniones de Cepeda en Brasil

El aspirante presidencial explicó que el intercambio también permitió revisar iniciativas que, según dijo, tienen un enfoque en la protección de la naturaleza y del ambiente dentro del modelo de desarrollo impulsado en Brasil.

Cepeda indicó que estos acercamientos se dan luego de la II Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria adelantada a finales de febrero en Cartagena. Según afirmó, los diálogos sostenidos en Brasil aportarían elementos para estructurar propuestas dentro de su programa de gobierno.

Entre esas iniciativas mencionó la idea de una “Revolución Agraria”, propuesta que plantea impulsar la economía rural como uno de los motores del desarrollo nacional.

De acuerdo con el planteamiento expuesto por el candidato, esa política buscaría fortalecer el campo colombiano mediante medidas orientadas al acceso a servicios básicos, la construcción de vías para el transporte y una mayor conexión con mercados nacionales e internacionales.

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