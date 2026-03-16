El presidente de Gustavo Petro reaccionó a la controversia desatada por un discurso del candidato presidencial Iván Cepeda sobre el pasado violento de Antioquia, y defendió que sus declaraciones apuntan a denunciar el impacto del narcoparamilitarismo en la región, no a estigmatizar a sus habitantes.

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La discusión se originó después de que Cepeda afirmara en un discurso que Antioquia fue “cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”, palabras que provocaron fuertes críticas en redes sociales.

Controversia en redes por declaraciones de Cepeda

Una usuaria en la red social X cuestionó la afirmación del senador y señaló que resultaba injusto referirse de esa manera a toda una región.

“Es inaceptable que un candidato se refiera a una región de Colombia como ‘cuna de la parapolítica y del terrorismo de Estado’. La inmensa mayoría de los antioqueños son personas decentes que han tenido que padecer el horror de una guerra y no merecen estigmatización”, escribió.

Petro se refirió sobre el pasado de Antioquia

Ante el comentario, el presidente Petro respondió en la misma red social y aseguró que el pueblo antioqueño ha sido víctima del fenómeno del narcoparamilitarismo.

Según el mandatario, la población del departamento ha sufrido durante décadas la violencia provocada por estructuras criminales vinculadas al narcotráfico y a sectores políticos.

“El pueblo antioqueño es trabajador y decente, pero sobre él cayó una plaga como al café: la del narcoparamilitarismo”, afirmó.

El presidente sostuvo que esa estructura armada provocó un alto número de asesinatos en el departamento y en distintas zonas del país.

Los antioqueños y antioqueñas son personas decentes y trabajadoras, pero sobre ellos y ellas cayó una plaga como al café, la plaga del narcoparamilitarismo que asesinó más gente en Antioquia que en otras partes del país. Son los narcoparamilitares con poder en los gobiernos… https://t.co/mBnaK94DXL — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 16, 2026

Petro se refirió al paramilitarismo

En su mensaje, Petro también cuestionó el papel que, según su interpretación, tuvieron algunas políticas de seguridad en la expansión de los grupos paramilitares.

El mandatario señaló directamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien fue gobernador de Antioquia en la década de los noventa, al afirmar que durante ese periodo se impulsaron mecanismos como las cooperativas de seguridad conocidas como Convivir.

De acuerdo con Petro, la articulación entre estas estructuras y grupos armados ilegales contribuyó a fortalecer el paramilitarismo en varias regiones del país.

El jefe de Estado sostuvo que la violencia asociada a este fenómeno dejó cientos de miles de víctimas en Colombia, entre asesinados y desaparecidos.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.