La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, anunció la realización del Foro de Alto Nivel CELAC-África 2026, una iniciativa orientada a fortalecer la cooperación entre África, América Latina y el Caribe.

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Según explicó, el encuentro busca convertirse en un espacio histórico de diálogo entre países del Sur Global para abordar desafíos comunes y promover soluciones conjuntas en materia de desarrollo sostenible, integración y justicia social.

El foro reunirá a jefes de Estado, cancilleres, organizaciones sociales y representantes de la sociedad civil, quienes compartirán experiencias y estrategias frente a problemáticas que afectan a estas regiones, como la desigualdad, el cambio climático, la inclusión económica y la construcción de modelos de desarrollo más equitativos.

La iniciativa pretende, además, fomentar alianzas entre gobiernos, comunidades y organizaciones para impulsar proyectos conjuntos que contribuyan a un futuro más sostenible y justo para los países participantes.

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La vicepresidenta destacó que este tipo de encuentros permiten fortalecer los lazos entre naciones con retos similares, promoviendo el intercambio de conocimientos y la cooperación internacional.

Asimismo, subrayó la importancia de abrir espacios de diálogo donde participen distintos sectores de la sociedad, con el fin de construir propuestas que respondan a las necesidades reales de las poblaciones del Sur Global.

Con su mensaje también se dejó claro que su intervención se centró en la promoción de este espacio de cooperación internacional y no en actividades de carácter político o electoral, a diferencia de lo que ha ocurrido recientemente con el presidente Gustavo Petro, quien en los últimos días ha participado activamente en escenarios relacionados con la coyuntura política del país tras las elecciones del Congreso y las consultas presidenciales.

Esto dijo Francia Márquez

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Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.