La campaña presidencial de 2026 acaba de recibir una sacudida desde las entrañas del Centro Democrático. El expresidente Álvaro Uribe Vélez rompió el silencio sobre uno de los rumores que más está moviendo la aguja en las encuestas: la posible alianza entre la senadora Paloma Valencia y el abogado Abelardo de la Espriella.

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Ante el clamor de diversos sectores que piden ver a estas dos figuras en una misma orilla, Uribe no cerró la puerta, pero fue claro en que se deben “construir condiciones” específicas. “Piden unidad Paloma-Abelardo. Nuestro deber es total respeto para construir condiciones”, sentenció el exmandatario a través de sus canales oficiales.

Para Uribe, esta unión no es solo un capricho electoral, sino una respuesta al temor de muchos ciudadanos frente a lo que él denomina la “continuidad perversa” de Gustavo Petro en la figura de Iván Cepeda. Según el líder del Centro Democrático, una victoria de Cepeda significaría la consolidación de un “poder narcoterrorista” y la asfixia definitiva del emprendimiento privado en Colombia.

El expresidente lanzó una ráfaga de dardos contra el actual modelo, asegurando que el país se enfrenta al saqueo de los fondos de pensiones y a una inseguridad energética sin precedentes. “Petro y Cepeda significan reducir el empleo al ‘rebusque callejero’ o a la esclavitud burocrática”, afirmó con dureza.

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La urgencia de Uribe por hablar de unidad responde a la realidad de los sondeos. Tanto Paloma Valencia, que viene recorriendo el país, como Abelardo de la Espriella, quien debuta en la arena electoral, se perfilan como los rivales más fuertes para disputarle la presidencia a Iván Cepeda el próximo 31 de mayo.

El expresidente cerró su mensaje con un llamado a la “libertad”, insistiendo en que la articulación entre la Gran Consulta por Colombia y la candidatura de De la Espriella es vital para evitar lo que él llama la “anulación de la creatividad del individuo” bajo un modelo estatista.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.