Con la primera vuelta presidencial cada vez más cerca, una nueva encuesta sacude el panorama político en Colombia. La más reciente medición de la firma GAD3, para Noticias RCN, La FM y La República, muestra un escenario con un claro líder, pero con una disputa abierta por los siguientes lugares.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Paloma Valencia responde a De la Espriella por apoyo de partidos y niega negociar cargos)

Según los resultados, Iván Cepeda encabeza la intención de voto con un 35 %, marcando una ventaja importante frente a sus competidores.

En segundo lugar aparece Abelardo de la Espriella con el 21 %, seguido por Paloma Valencia con un 16 %, consolidando un bloque que se perfila como protagonista en la contienda.

Lee También

Más atrás figuran Claudia López con el 4 % y Sergio Fajardo con el 3 %, mientras otros candidatos no superan el 1 %.

Así están los escenarios de segunda vuelta en Colombia

Más allá de la intención directa de voto, la encuesta también plantea posibles enfrentamientos en segunda vuelta, donde se evidencian márgenes más estrechos.

En un escenario entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, el primero obtendría el 45 %, frente al 36 % del segundo.

Si la contienda fuera entre Cepeda y Sergio Fajardo, el resultado también favorecería al senador con un 44 % frente a 32 %.

Sin embargo, uno de los escenarios más cerrados se da entre Cepeda y Paloma Valencia, donde la diferencia se reduce a solo tres puntos: 43 % contra 40 %.

Empates y voto en blanco marcan otros escenarios clave

La encuesta también deja ver que hay combinaciones en las que el panorama es mucho más incierto.

Por ejemplo, en un eventual duelo entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, ambos aparecen empatados con el 27 %.

En ese mismo escenario, el voto en blanco alcanza un llamativo 23 %, mientras que el porcentaje de personas que no votaría llega al 19 %, cifras que podrían ser determinantes.

Algo similar ocurre en un enfrentamiento entre De la Espriella y Sergio Fajardo, donde el voto en blanco (21 %) y la abstención (19 %) toman protagonismo.

Una elección abierta, pero con tendencias claras

Los resultados de esta encuesta reflejan un panorama en el que, aunque hay un candidato con ventaja, la elección sigue abierta y con múltiples variables en juego.

El alto porcentaje de indecisos, voto en blanco y ciudadanos que no participaría sugiere que la campaña aún tiene margen para moverse.

Con la primera vuelta programada para el 31 de mayo de 2026, los próximos meses serán clave para definir si las tendencias se consolidan o si el tablero político vuelve a reconfigurarse.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.