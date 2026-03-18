La reciente minga indígena que paralizó durante dos días el centro de Medellín desató una fuerte reacción del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien este 18 de marzo cuestionó abiertamente las motivaciones detrás de estas movilizaciones, justo en medio del ambiente preelectoral en Colombia.

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Desde el sector de La Alpujarra, epicentro de las protestas, Uribe lanzó duras críticas y sembró dudas sobre lo que hay detrás de estas concentraciones masivas.

El exmandatario fue enfático al señalar que, a su juicio, la movilización no era necesaria y que existen intereses ocultos. “La minga no necesitaba venir, cualquier sugerencia la pudieron hacer por teléfono. Una cosa es la base indígena… ¿por qué los manipulan? ¿por qué los hicieron venir aquí? ¿por qué pusieron a correr riesgos a los niños? ¿quién los financió?”, afirmó.

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#Video Mientras que a esta hora funciona sin problemas el Centro Administrativo La Alpujarra en #Medellín, estuvo presente el expresidente @AlvaroUribeVel quien indicó que: “La minga no necesitaba venir, cualquier sugerencia la pudieron hacer por teléfono”. #MañanasBlu pic.twitter.com/9JWKLXKZ0G — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) March 18, 2026

La minga indígena, que reunió cerca de 800 personas provenientes principalmente de la subregión de Urabá, se concentró en el complejo administrativo de La Alpujarra, donde operan la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.

Durante las jornadas de protesta:

Se bloquearon accesos al complejo administrativo.

Se restringió el ingreso de funcionarios públicos.

Se generaron afectaciones en la movilidad y en la prestación de servicios.

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Tras negociaciones, la Gobernación de Antioquia confirmó que en la madrugada de este 18 de marzo se logró un acuerdo con comunidades indígenas Zenú y Embera Eyabida.

Las delegaciones provenientes de municipios como San Pedro de Urabá, Arboletes y Mutatá, junto con la Organización Indígena de Antioquia (OIA), iniciaron el retorno a sus territorios.

Los diálogos se centraron en:

Cumplimiento de acuerdos firmados en 2024

Temas de salud, educación y vivienda

Proyectos sociales y de desarrollo económico

Federico Gutiérrez también rechazó minga indígena en Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar quién estaría detrás de la financiación y coordinación de estos traslados masivos.

“Ellos están en campaña y nosotros estamos gobernando”, afirmó el mandatario, sugiriendo que las movilizaciones podrían tener motivaciones políticas.

Incluso fue más allá al advertir sobre una posible estrategia de desestabilización: “Ese sector político del Gobierno nacional quiere incendiar especialmente las ciudades de quienes somos oposición”, denunció.

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