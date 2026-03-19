En las montañas de Páez, Cauca, la senadora Aida Quilcué inició formalmente su carrera electoral este jueves 19 de marzo. No lo hizo en una tarima con micrófonos, sino en su resguardo indígena, rodeada de sabios espirituales y su comunidad Nasa, en un ritual sagrado para “limpiar el camino” hacia la Casa de Nariño.

Sigue a PULZO en Discover

Fuentes cercanas a la candidata le confirmaron a revista Semana que la ceremonia busca equilibrar el cuerpo y el espíritu de Quilcué. Durante una hora, los asistentes se enfocaron en pedir “sanidad, sabiduría y compromiso” para que las palabras de la senadora fluyan en la contienda y se eviten las peleas políticas.

“Se pretende pedirle permiso a la madre naturaleza para poder recorrer el país y encontrarnos con los otros: campesinos, estudiantes y afro”, señalaron desde su equipo.

Tras recibir la bendición de su comunidad, la senadora se trasladará a Bogotá para su primer gran evento público. Este sábado 21 de marzo, liderará una manifestación en Soacha junto a Iván Cepeda, marcando el inicio de una gira nacional que pretende llevarlos a ganar las elecciones en primera vuelta el próximo 31 de mayo.

Lee También

Ante la polémica que genera el uso del término, el senador del Pacto Histórico, Alexander López, defendió la organización comunitaria: “La minga es la forma de organizarse para mejorar condiciones de vida”.

Representantes del CRIC acompañarán a la candidata en sus recorridos por el país “las veces que sea necesario”. Con este ritual, la alianza entre los movimientos indígenas y el Pacto Histórico busca mostrar una cara de unidad y espiritualidad frente a la tradicional maquinaria electoral.