En medio del actual contexto político y electoral en Colombia, se conoció sobre una reunión entre el candidato presidencial Iván Cepeda y el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo.

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El encuentro, revelado por fuentes cercanas al Gobierno y al Pacto Histórico, se produce en un momento de alta atención por la relación entre el Ejecutivo y la campaña electoral.

Según Noticias RCN, la reunión tuvo lugar en la mañana del miércoles 18 de marzo y se habrían tocado temas de la agenda política, esto horas antes de un debate en el Congreso.

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Esta situación fue mal vista por sectores de oposición y, justo en la jornada del Congreso, la senadora Paloma Valencia, quien también es candidata presidencial, aseguró que el presidente está participando en política y utiliza su cargo para impulsar a Cepeda.

Por su parte, Cepeda negó que se estén usando recursos públicos del Estado para fines electorales. Sin embargo, Valencia insistió en que el también senador está siendo favorecido desde el Gobierno.

Por ahora, no se han conocido pronunciamientos oficiales detallados sobre el contenido del encuentro, mientras continúa el seguimiento a los movimientos de los principales actores de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

El hecho se conoce en paralelo a diferentes movimientos políticos dentro de otras campañas, lo que incrementa el interés sobre el desarrollo de la contienda presidencial.

Cepeda a Paloma. 🔸”No voy a utilizar el escenario del Congreso para hacer campaña electoral”. 🔸”Nos pagan para venir a legislar, no a hacer campaña”. 🔸”Si quieren hacer campaña, hagámosla afuera; y si se calumnia, pues se afrontan las consecuencias en un tribunal”. pic.twitter.com/EJoQrUDpUA — ♦️ JΛNDR3S (@JANDR3S__) March 18, 2026

¿Paloma Valencia e Iván Cepeda continuarán en el Senado, pese a ser candidatos?

En medio del inicio de la contienda electoral en Colombia, surge el debate sobre si los candidatos presidenciales que actualmente ocupan una curul en el Congreso deben renunciar a sus cargos o mantenerse en el Legislativo mientras desarrollan sus campañas.

En el caso de Paloma Valencia, la aspirante del Centro Democrático dejó claro que aún no existe una decisión definitiva sobre su permanencia en el Senado. Sin embargo, condicionó su continuidad a la actuación de su contendiente durante la campaña. Según señaló, si Cepeda permanece en el Congreso sin participar activamente en debates electorales, ella optaría por seguir en su curul para confrontarlo desde ese escenario.

La postura de Valencia se da en medio de una controversia política sobre el uso del Congreso como espacio de confrontación electoral. Este debate cobra relevancia a medida que se acerca la primera vuelta presidencial, prevista para mayo de 2026, y aumenta la visibilidad de los candidatos que aún ejercen funciones legislativas.

Quiero invitar al candidato Cepeda a que vaya a debatir, pero de verdad, sin papelitos y sin estar leyendo. Que el papá de la “paz total” le explique al país los 40 mil homicidios, los secuestros y los niños reclutados. Que cuente también la responsabilidad política de los que… pic.twitter.com/SH9bMubiOn — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) March 18, 2026

Por su parte, Iván Cepeda ya tomó la decisión de continuar en el Senado mientras avanza su campaña presidencial. El candidato del Pacto Histórico confirmó que no renunciará a su curul y que combinará su labor legislativa con una estrategia política basada en el diálogo con distintos sectores del país.

Esta diferencia de posturas refleja dos visiones sobre el rol de los congresistas en campaña. Mientras algunos sectores consideran que mantenerse en el Senado puede significar ventajas políticas, otros defienden que el ejercicio legislativo no debe convertirse en plataforma electoral.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.