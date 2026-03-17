El inicio de las sesiones ordinarias del Congreso estuvo marcado por un fuerte enfrentamiento entre los senadores Iván Cepeda y Paloma Valencia, quienes protagonizaron un duro cruce en plena plenaria. El episodio dejó ver el tono que marcará los debates políticos en medio del ambiente electoral.

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Todo comenzó cuando Cepeda intervino desde el atril y pidió a sus opositores no convertir el Legislativo en escenario de campaña y “como un escenario de debate electoral”, en una clara alusión a sus contradictores, especialmente a Valencia.

Sin embargo, la respuesta de la senadora no se hizo esperar y subió el tono del debate. “Estamos listos para dar el debate afuera y que vayan a los debates y que hablen sin papelitos en la mano, a ver si pueden contestar lo que está pasando en el país”, afirmó, retando directamente a sus rivales políticos.

Pelea entre Iván Cepeda y Paloma Valencia en el Congreso por campaña

Valencia fue más allá y lanzó fuertes cuestionamientos sobre la situación del país, responsabilizando al sector político de Cepeda. “A mí sí me gustaría que el papá de la paz total nos explique cómo este país tiene 40 mil homicidios y un crecimiento de más del 15% en el homicidio. A mí que me expliquen por qué el secuestro ha crecido en más del 100%. A mí que me expliquen por qué todos los colombianos están siendo extorsionados. A mí que me digan por qué ha crecido en 80% la acción terrorista. Y cómo, cómo es que cada 20 horas reclutan un niño en Colombia. ¿Dónde está la responsabilidad política?”, indicó Valencia.

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Ante esto, Cepeda hizo uso de su derecho a réplica y reiteró que el Congreso no debe ser usado para fines electorales, insistiendo en que se trata de un espacio financiado con recursos públicos que debe destinarse a la discusión legislativa.

No obstante, el senador también respondió con dureza. “La última vez que debatí con la senadora Paloma Valencia en este recinto, recuerdo que de una manera desencajada y con un grito me dijo: ‘No me vaya a matar, senador Cepeda’. Eso es lo que llama un debate, eso es lo que considera una argumentación de un debate, como también el otro señor que está aquí, que lo único que sabe es amenazar, insultar, gritar, sobre todo contra las mujeres en este recinto. Es cobardía”, afirmó Cepeda.

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Además, señaló a sectores uribistas por la crisis del sistema de salud. “¿Sabe usted que saquearon el sistema de salud, las empresas prestadoras de servicio que crearon ustedes a través de la ley que en mal momento el expresidente y hoy quemado excandidato Álvaro Uribe propusieron e hicieron votar en este Congreso, la ley que convirtió a la salud de los colombianos en una mercancía?”, afirmó.

Cepeda cerró su intervención con una frase contundente que elevó aún más la tensión. “Tiene usted la desvergüenza de proponer que acabemos de completar ese saqueo de la salud de los colombianos pagando otros 50 billones. Yo le digo, no sea tan desvergonzada, por favor, por lo menos tenga el decoro de reconocer que lo que ustedes crearon fue un sistema de latrocinio sobre la salud de los colombianos”.

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