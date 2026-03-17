Gustavo Petro explicó qué hará con la Nueva EPS en Colombia en medio de una crisis que viven varias de esas organizaciones a nivel nacional, por lo que ofreció diferentes detalles de los planes que tiene.

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La determinación de llevar a cabo esa liquidación de divulgó durante el Consejo de Ministros del lunes 16 de marzo de 2026, con lo que hubo sorpresa entre propios y extraños en el país.

El jefe de Estado aclaró que el proceso de liquidación para las EPS que atraviesan dificultades financieras se ejecutará bajo el marco legal vigente, garantizando que ningún ciudadano quede sin cobertura.

Según el presidente, se aplicará el mecanismo de traslado hacia las entidades que se mantengan activas, asegurando la prestación del servicio como se ha realizado históricamente.

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Además, resaltó que el tránsito hacia un nuevo esquema priorizará la salud preventiva, un modelo que actualmente protege a la mitad de los colombianos y que pretende expandirse a todo el país mediante recursos estatales y la gestión de las EPS operativas.

En medio de la expectativa sobre cuáles son las EPS que Petro liquidará en Colombia, una publicación que él hizo desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) ofreció detalles de los pasos a seguir en ese proceso.

Detalles sobre la liquidación de EPS “quebradas” en Colombia

El mandatario explicó que “las EPS avanzarán en sus sistemas de referencia y contra referencia y se girarán los recursos a las redes de hospitales y clínicas directamente desde ADRESS que ha probado en este gobierno funcionar muy bien”.

En esa misma línea sobre la liquidación de las EPS en Colombia, ofreció una explicación sobre la manera de operación de estas entidades prestadoras de salud en esta nueva fase, que está en la mira de millones de usuarios.

“La red pública por su ubicación en todo el país desarrollará la salud preventiva y primaria. Los hospitales públicos de atención secundaria y de alta complejidad como la red primaria y de puestos de salud será financiada por los gobiernos locales con las transferencias crecientes que logró mi gobierno aprobar en el Congreso”, resaltó.

En ese mismo orden de ideas, hubo algunos puntos sobre los pagos que no pasaron desapercibidos en el momento de la prestación de estos servicios de salud en Colombia.

“La nación desarrollará y financiará la especialización de los hospitales y logrará la red de alta complejidad en toda la nación. El giro desde ADRESS directamente a la red pública se hará a través de una fórmula matemática y automática que se está en pleno desarrollo. Habla tarifario de costos de la salud y flexible para el control de gastos del sistema”, remarcó.

Un punto que no es menor tiene que ver con la cancelación de los dineros pendientes por parte de los dueños de las empresas “quebradas”, situación sobre la que Petro advirtió cómo se espera proceder.

“La justicia no debe olvidar que el derecho no es elegir entre EPS, que no existen en el mundo, sino que el paciente pueda elegir al médico y tener otro diagnóstico. Ese derecho se restablecerá en Colombia tal como estaba prescrito en el proyecto de ley que el senado no quiso estudiar. Los propietarios de EPS liquidadas cuya deuda no se pueda financiar con la liquidación asumirán las deudas que falten. Se expedirá decreto y proyecto de ley al respecto”, indicó.

De igual manera, puso el dedo en la llaga en un tema controversial como lo es el de los medicamentos, que en la actualidad se ha convertido en un auténtico foco de polémica.

“Las medicinas serán compradas por el método de subasta inversa y abierta a cualquier vendedor capacitado con suficiencia financiera y pagada por el gobierno a través de Adress. El gobierno producirá, como ya lo hace, e importará medicinas”, explicó.

En ese sentido, desvirtuó los cuestionamientos donde se plantea que los usuarios de las denominadas EPS “quebradas” van a quedar desprotegidos, en un plan que dejó en evidencia en su publicación.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.