Cartagena fue el epicentro en el que alcaldes de los municipios de quinta y sexta categoría en el país se reunieron para el Congreso Nacional de Municipios 2026, organizado por la Federación Colombiana de Municipios y que se llevó a cabo del 11 al 13 de marzo en el Centro de Convenciones Julio César Turbay de la ciudad.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Aumentan voces que señalan a Gustavo Petro de “descarada” participación en política)

Este encuentro, que se realiza cada año, contó con la participación de personajes como Armando Benedetti, ministro del Interior; Hernán Penagos, registrador nacional; Carlos Hernán Rodríguez, contralor general, y Gregorio Eljach, procurador general de la Nación, quienes participaron en representación de sus entidades.

El objetivo de este espacio es abrir las puertas para que mandatarios locales, Gobierno Nacional, organismos de control y líderes del sector público y privado dialoguen sobre los desafíos que hay actualmente en los territorios, además de fortalecer la descentralización en Colombia.

Lee También

“Los municipios no somos un capítulo secundario del país, somos sus raíces. Por eso queremos estar presentes y ser protagonistas de las decisiones que definirán el futuro de Colombia: ver en cada programa de gobierno una política clara hacia los municipios y con nuestras realidades”, comentó durante la instalación Julián Sánchez, alcalde de Soacha y presidente de la Federación Colombiana de Municipios.

De igual manera, se hicieron presentes candidatos que aspiran a llegar a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto: Paloma Valencia, Roy Barreras y Abelardo De La Espriella, quienes presentaron sus propuestas y compromisos a los alcaldes del país.

Paloma Valencia y sus propuestas para alcaldes

Paloma Valencia aseguró que, de llegar a la Presidencia, establecerá una relación directa con los entes territoriales sin intermediarios, con el objetivo de garantizar mayor transparencia en la asignación de recursos. “Nuestro compromiso será ejecutar 10.000 kilómetros de vías terciarias de la mano de los alcaldes, para cumplirles a los campesinos y mejorar la conectividad de los territorios”, afirmó.

También propuso gestionar financiación con banca internacional, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, para desarrollar proyectos estratégicos con participación de los municipios, incluyendo iniciativas energéticas que generen ingresos propios para las regiones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pulzo (@pulzo_col)

Lee También

Las propuestas de Roy Barreras para los municipios

Por su parte, el exembajador Roy Barreras planteó una reforma política que permita unificar los períodos de alcaldes y gobernadores con el del presidente de la República a partir de 2030.

Según explicó, la iniciativa incluiría un artículo transitorio que permitiría que los actuales mandatarios locales puedan extender su período mediante voto popular hasta ese año, con el fin de recuperar lo que calificó como “años perdidos” por desarticulación institucional.

Barreras también señaló que muchos alcaldes enfrentan dificultades para acceder a recursos y respaldo del Gobierno Nacional, por lo que propuso medidas como permitir que asociaciones de municipios accedan a crédito externo y que la nación financie el catastro multipropósito en municipios de menores ingresos.

¿Qué propone Abelardo De la Espriella para los gobernantes territoriales?

Por otro lado, Abelardo De La Espriella centró su intervención en la necesidad de recuperar el control del Estado en los territorios y fortalecer la seguridad para los mandatarios locales.

Durante su participación, el candidato señaló que los alcaldes han tenido que enfrentar solos problemas de seguridad en sus municipios: “los alcaldes de la patria han tenido que poner el pecho frente a la criminalidad. El Estado debe recuperar el control total del territorio”, expresó.

(Lea también: “Voy a querer más a los ‘petristas’ que Petro”: mensaje de Paloma Valencia a los seguidores del presidente)

De la Espriella también destacó la importancia de impulsar el desarrollo económico a partir del aprovechamiento responsable de los recursos naturales, señalando que la minería puede convertirse en una fuente de ingresos para el país si se gestiona bajo el marco de la ley.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.