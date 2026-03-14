El ministro del Interior, Armando Benedetti, dejó abierta la puerta a una posible candidatura a la alcaldía de Barranquilla en las elecciones locales de 2027, una declaración que sorprendió en medio del panorama político de la ciudad.

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Durante sus declaraciones, Benedetti reconoció que tiene interés en aspirar al cargo, aunque dejó claro que su decisión final dependerá del respaldo del Pacto Histórico, la coalición política que respalda al gobierno nacional.

Benedetti también se refirió al escenario político en Barranquilla, señalando que el poder en la ciudad estaría concentrado, lo que —según él— limita la competencia electoral.

Aun así, el funcionario reconoció avances en el desarrollo de la ciudad durante la actual administración.

🔴 #Noticias | Armando Benedetti se reunió con la bancada del Pacto Histórico en Barranquilla y, según sus declaraciones, dejó entrever que ya se estaría cocinando su candidatura a la Alcaldía de la ciudad. pic.twitter.com/VJFTbFNB2h — CABLENOTICIAS (@CABLENOTICIAS) March 15, 2026

Reconocimiento a la gestión de Char

El ministro destacó el progreso de Barranquilla y atribuyó parte de ese crecimiento a la gestión del actual alcalde, Alejandro Char.

“Barranquilla ha tenido un progreso y un desarrollo muy bueno, eso se lo debemos a alcalde Alejandro Char”, afirmó.

Sin embargo, sostuvo que la ciudad aún tiene un potencial mayor y debería consolidarse como una de las urbes más importantes de la región.

“Barranquilla debe ser la capital del Caribe”

En su intervención, Benedetti aseguró que su visión apunta a proyectar a Barranquilla como una ciudad con alcance internacional.

“Ya es hora de poner a Barranquilla a que sea cosmopolitan, que tiene que ser la primera ciudad de Colombia, del Caribe, no hablo del Caribe colombiano, hablo del Caribe internacional”, señaló.

El ministro cerró sus declaraciones dejando entrever que la idea de aspirar podría concretarse en el futuro.

“Puede ser que sea decisión tomada”, afirmó.

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