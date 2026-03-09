El ministro del Interior, Armando Benedetti, siguió dando muestras de su participación en política, proscrita por la ley, aunque su revestimiento de teflón impide que ninguna autoridad haga inexplicablemente algo al respecto. El jefe de la cartera política celebró los resultados de las elecciones legislativas y consultas interpartidistas de este domingo, y fustigó con una actitud deleznable a quienes perdieron. Grabó un video en el que no solo festeja, sino que insulta a quienes no obtuvieron el respaldo de los electores.

(Le interesa: Electores premiaron con escaño en Senado a quien dejó expuesta a favorecida de Petro)

Enseñorearse sobre los derrotados en cualquier liza no habla nada bien de un vencedor. Benedetti, sin haber participado en la contienda electoral, hizo propias las victorias de otros candidatos. Pero, por el contrario, debido a las condiciones de su cargo, que lo hace garante de las elecciones, debió guardar silencio y exaltar la seguridad y transparencia que caracterizaron la jornada de este domingo. Pero no fue así.

En un tono y actitud chabacana, impropia de la dignidad de un ministro de Estado en un proceso determinante para la democracia, Benedetti dijo: “Hoy estoy muy feliz, y este extintor es para todos aquellos que se quemaron en el día de las elecciones”. Y, situándose en el centro de la jornada electoral, como si los focos hubieran estado puestos sobre él, agregó: “Hablo de aquellos que quisieron hacer campaña hablando de mi dignidad, tratándome de deshonesto”.

Después, pasó al insulto, una faceta que el país ya le conoce especialmente desde cuando salieron al aire los audios en los que denostó de la entonces jefa de gabinete, Laura Sarabia: “Esas personas son unas payasas, unos bobos; no son ni políticos ni periodistas ni absolutamente nada. Son unos pobres pendejos desocupados después de todo. Y para todos esos que se quemaron: solo Benedetti y Petro en esta mondá”, dijo para cerrar con un baile.

La aparición del ministro del Interior, poseído por el siempre imprevisible espíritu de la victoria, fue reseñada por la Defensora del Pueblo, Iris Marín, que continúa dando muestras de independencia del Gobierno del presidente Gustavo Petro, reclamando el respeto y las garantías que debe dar el Ejecutivo a todos los colombianos.

“Esto es inadmisible”, dijo inicialmente la representante del Ministerio Público en su cuanta de X, la misma red social en la que Benedetti difundió su lamentable video. “El ministro del Interior es garante del proceso electoral para todos los actores políticos, en toda su diversidad. Se trata de una responsabilidad pública que no puede ejercerse al servicio de intereses partidistas, y mucho menos de intereses personales”.

En seguida, Marín le refrescó la memoria a Benedetti sobre un aspecto relacionado con la función pública. “El Estado de Derecho significa que los servidores públicos somos, ante todo, eso: servidores. Las funciones y atribuciones establecidas por la Constitución y la ley están por encima de quienes ejercen temporalmente el poder público. Precisamente en ello radica el verdadero sentido del Estado de Derecho”.

La defensora del Pueblo considera de tal gravedad la actitud de Benedetti que etiqueta a la Procuraduría General de la Nación para que, si lo considera pertinente, revise también las declaraciones insultantes del ministro que tiene quizá más estatus en la estructura gubernamental, el que debe ser modelo de moderación y respeto, el que debe trabajar para atenuar los graves efectos de la polarización política.

Pero más allá de las consecuencias disciplinarias que pudiera haber para Benedetti por la abierta participación en política que le señala la defensora del Pueblo, en la retina de los colombianos queda, de nuevo, la estofa de un funcionario cuya figura ha sido constantemente cuestionada. La discreción y el respeto por el vencido son la marca indeleble de la grandeza.

