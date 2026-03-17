Un nuevo caso de intolerancia quedó en evidencia en Sogamoso, donde una mujer agredió físicamente al propietario de una panadería tras molestarse por, presuntamente, no ser atendida con rapidez.

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El hecho ocurrió en un establecimiento comercial ubicado en la carrera 11 con calle 4, donde los dueños denunciaron el ataque y alertaron a otros comerciantes de la zona, explica Radio Uno.

La agresión quedó registrada en video por las cámaras de seguridad del local. En las imágenes se observa el momento en que la mujer ingresa aparentemente con la intención de hacer una compra. Sin embargo, tras esperar unos segundos, su comportamiento cambia de forma abrupta.

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Cuando el propietario —un adulto mayor— se disponía a atenderla, la mujer le propinó un puño de manera sorpresiva, sin mediar palabra.

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De acuerdo con los propietarios del establecimiento, la reacción de la mujer fue inesperada y desproporcionada. El adulto mayor, que se encontraba trabajando en el lugar, fue sorprendido por el golpe y solo intentó protegerse.

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El caso se suma a otros hechos recientes en el país que evidencian un aumento en los episodios de intolerancia, muchos de ellos captados en video y difundidos en redes sociales.

Mientras las autoridades avanzan en la identificación de la agresora, el video se ha convertido en prueba clave para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles sanciones.

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