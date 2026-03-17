La Asamblea Departamental de Antioquia emitió este martes una declaratoria de persona non grata contra el candidato presidencial Iván Cepeda, decisión que marcó un nuevo capítulo en la polarizada campaña electoral de 2026.

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La resolución, firmada por la mayoría de los diputados de la corporación, responde a un pasaje del programa de gobierno de Cepeda en el que, según los legisladores, se señala que “Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”.

“Organizaciones cívicas y empresariales del departamento, han manifestado públicamente su inconformidad frente al lenguaje empleado en el programa de gobierno del candidato Iván Cepeda Castro, por considerarlo estigmatizante para Antioquia”, se lee en el documento que expidió la mencionada asamblea.

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Las críticas se centraron en que esa descripción representa una estigmatización del departamento y de su gente, algo que la Asamblea rechazó enérgicamente.

Por esta razón, en la declaratoria sostienen que el lenguaje empleado en el documento de campaña no solo es ofensivo, sino que desconoce los esfuerzos y los avances alcanzados por la ciudadanía, empresarios y autoridades locales para transformar la región. La resolución también hace un llamado a que la contienda presidencial se oriente hacia un debate respetuoso y constructivo.

Este pronunciamiento llega en un momento de fuerte tensión política en el país, en medio de intercambios de acusaciones entre distintas fuerzas políticas y debates sobre la historia reciente de Colombia. El rechazo regional a esas afirmaciones pone de manifiesto cómo temas de memoria, conflicto y desarrollo siguen siendo elementos sensibles en la discusión pública.

La honorable @asambleadeant declara persona NO GRATA en ANTIOQUIA, al heredero de las farc, al candidato del @PactoCol, al comunista @IvanCepedaCast. pic.twitter.com/Kq2cCgsCay — Andrés Gury Rodríguez (@AndresGuryRod) March 17, 2026

¿Qué dijo Iván Cepeda sobre Antioquia antes de la controversia?

En el marco de su campaña presidencial, el senador Iván Cepeda incluyó en su programa de gobierno una reflexión sobre el pasado político de Colombia, en la que aludió al departamento de Antioquia y su historia reciente.

Según el texto que circuló de su documento “Medellín y Antioquia no regresarán al pasado”, Cepeda escribió que “Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”, señalando directamente la conexión de esos fenómenos con actores políticos históricos de la región.

Tras el efecto político que sus palabras generaron, Cepeda afirmó que parte de ese discurso había sido tergiversado por medios y actores políticos para afectar su campaña. En su mensaje público manifestó que sus declaraciones fueron sacadas de contexto y que se había omitido la referencia completa de su análisis histórico, por lo que pidió que se publique de forma “rigurosa y textual” lo que había dicho en el acto en Medellín del 12 de febrero.

El aspirante presidencial aseguró que la polémica se originó cuando se difundieron versiones que, según él, manipularon su discurso y obviaron parte de su enfoque, el cual también incluye reconocimiento de los cambios y avances de la región. Cepeda describió la situación, además, como una “campaña difamatoria” que habría surgido ante el crecimiento político del Pacto Histórico en Antioquia.

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