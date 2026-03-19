Un audio viral que ha circulado en redes sociales en los últimos días, y que supuestamente deja en evidencia al registrador nacional, Hernán Penagos, en un presunto plan de fraude electoral, fue desmentido luego de una verificación independiente. Según un análisis de Colombia Check, el contenido no es auténtico y habría sido creado con inteligencia artificial.

Sigue a PULZO en Discover

En la grabación también se menciona al senador Efraín Cepeda y se habla de una supuesta estrategia para alterar resultados en formularios electorales. No obstante, el chequeo concluye que no hay evidencia que respalde la veracidad del audio ni registros que indiquen que provenga de una filtración real. Allí, se mencionó que Álvaro Uribe y César Gaviria harían parte de la trampa.

(Vea también: “Dijo que no”: Claudia López contó que Fajardo no aceptó su ofrecimiento para elecciones)

El estudio del material evidenció varias inconsistencias propias de audios generados digitalmente. Entre ellas, una entonación poco natural, cambios abruptos en el ritmo de la voz y la ausencia de diálogo con otra persona, lo que refuerza la sospecha de que no corresponde a una conversación real.

Lee También

Además, al comparar la grabación con intervenciones públicas de Penagos, se identificaron diferencias en el tono y la forma de hablar. Aunque la voz puede parecer similar, expertos advierten que hoy existen tecnologías capaces de imitar voces con alta precisión, lo que facilita este tipo de montajes.

Herramientas especializadas en detección de contenido sintético, como InVID WeVerify y Hive Moderation, arrojaron probabilidades superiores al 97 % de que el audio haya sido generado con inteligencia artificial, lo que respalda la conclusión de que se trata de desinformación.

Pese a esto, el audio ha tenido una amplia difusión en plataformas como TikTok, Facebook e Instagram, donde suma miles de interacciones. Por eso, verificadores recomiendan a los usuarios no compartir este tipo de contenidos sin confirmar su origen, especialmente cuando pueden afectar la confianza en procesos electorales.

* Pulzo.com se escribe con Z