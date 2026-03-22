Sin embargo, más allá de los argumentos que él presenta, los usuarios en redes sociales se fijaron en un detalle: Gustavo Bolívar llevaba en su gorra un tigre, el símbolo que ha marcado la campaña de Abelardo de la Espriella, candidato de la derecha en Colombia.

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El video que subió Bolívar, advirtía sobre lo que podría perder el país si la derecha llega al poder, gran parte de los comentarios de los usuarios no se enfocaron en sus palabras, sino en la coincidencia del símbolo en su gorra con el logo de De la Espriella.

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Entre los comentarios más destacados se leía: “La gorra lo dice todo” o “El tigre presidente”, haciendo referencia directa al símbolo que acompaña al candidato de la derecha en su estrategia de comunicación.

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Abelardo de la Espriella eligió el tigre como su emblema personal, y su presencia se puede observar de manera constante en su cuenta de Instagram y demás redes sociales, donde la imagen del felino acompaña su campaña y su mensaje político.

Según De la Espriella, el referente de la derecha colombiana, Álvaro Uribe, había mencionado en 2024 la necesidad de un “tigre” que llevara adelante sus banderas a la presidencia.

Esta referencia fortaleció la relación del candidato con la figura del tigre, asociándola con fuerza, audacia y patriotismo. En entrevistas, el abogado ha afirmado que sus seguidores lo ven “como un patriota lleno de fuerza, de ardentía y con los cojones para salvar y reconstruir la patria después del desastre que nos deja Petro”.

La figura del tigre se convierte en un símbolo que apela tanto al instinto como al resentimiento de quienes rechazan al gobierno de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en Colombia.

Además, De la Espriella adopta un discurso de ‘outsider’, calificando de “casta” a los políticos tradicionales y presentándose como un líder independiente, sin compromisos con intereses políticos previos.

Su campaña utiliza el tigre para transmitir fuerza, independencia y un carácter firme, prometiendo seguridad, orden y lucha contra la corrupción.

Por otro lado, en su video, Gustavo Bolívar advierte que, si la derecha gana, podrían retirarse beneficios como el bono pensional de 230.000 pesos que reciben los adultos mayores.

Sin embargo, esta afirmación ha sido cuestionada, ya que dicho bono está aprobado dentro del presupuesto nacional y su continuidad no depende de la reforma pensional que actualmente se encuentra en estudio de la Corte Constitucional.

Así, mientras Bolívar busca alertar sobre los supuestos riesgos de un gobierno de derecha, gran parte de la atención en redes se centró en un símbolo visual que conecta directamente con la campaña de De la Espriella: el tigre.

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