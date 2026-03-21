La carrera por la vicepresidencia de Colombia empieza a tomar forma y una reciente encuesta ya deja ver quiénes están punteando. El sondeo de GAD3, conocido en medio del reacomodo político tras las consultas, mostró cambios clave en la intención de los votantes.

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Aída Marina Quilcué aparece como la gran sorpresa de la medición, liderando con un 28 % de preferencia. La fórmula de Iván Cepeda ha ganado visibilidad en las últimas semanas, no solo por su papel político, sino también por hechos recientes que la pusieron en el centro de la conversación nacional.

Empate apretado en el segundo puesto de la encuesta GAD3

Detrás de Quilcué hay un empate técnico que deja la pelea abierta. Juan Daniel Oviedo y José Manuel Restrepo registran ambos un 18 %. Oviedo, fórmula de Paloma Valencia, viene impulsado por su resultado en la Gran Consulta por Colombia, mientras que Restrepo se posiciona junto a Abelardo de la Espriella sin haber pasado por consultas.

Más atrás, Edna Cristina Bonilla alcanza un 13 % en la encuesta. La fórmula de Sergio Fajardo busca consolidar una alternativa de centro que logre captar votantes indecisos en medio de la polarización política.

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Otros nombres aparecen con cifras mucho más bajas. Leonardo Humberto Huerta llega al 3 %, mientras varios candidatos como Carlos Fernando Cuevas, Martha Lucía Zamora, Luisa Fernanda Villegas, Adriana María Ramírez y María Consuelo del Río apenas marcan el 1 %.

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Uno de los datos que más llama la atención es el alto nivel de indecisión. Un 18 % de los encuestados respondió “ninguno”, mientras que un 7 % no sabe o no contestó. Esto muestra que la carrera está lejos de definirse y que aún hay espacio para cambios en las preferencias.

Con este panorama, las fórmulas vicepresidenciales empiezan a perfilar sus estrategias para ganar terreno. La contienda sigue abierta y todo indica que los próximos meses serán clave para definir quién logra consolidarse como opción fuerte rumbo a 2026.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.