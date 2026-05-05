La candidata presidencial Paloma Valencia protagonizó una nueva polémica luego de presentar un ‘debate’ en solitario en el que utilizó inteligencia artificial para simular al candidato de izquierda.

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(Vea también: De la Espriella le pidió pista a Paloma Valencia para debate con Iván Cepeda: hasta hizo promesa)

El hecho ocurrió en medio de la tensión por los debates presidenciales, ante la ausencia de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, quienes no participaron en el espacio. Frente a esto, la campaña de Valencia decidió avanzar con un formato alternativo.

En ese escenario, la candidata recurrió a herramientas tecnológicas para recrear a Cepeda, lo que desató críticas por parte de distintos sectores políticos y analistas.

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Los debates no son caprichos: deben ser amplios y abiertos. ¿Cómo así que Cepeda pretende definir con quién debate, quién modera y qué temas sí y cuáles no? No se pueden minimizar voces como las del Dr. Sergio Fajardo, la Dra. Claudia López y otros candidatos. Este es un llamado… pic.twitter.com/51IqLjKwZj — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 6, 2026

La escena contó con una periodista moderadora que incluso le hablaba a la imagen proyectada del candidato de izquierda, indicándole que era su momento de intervenir, pero el holograma se desvanecía.

Críticas a Paloma Valencia por debate donde apareció ella sola

El episodio se suma a la controversia por la falta de debates reales entre los principales aspirantes a la Presidencia, en una campaña marcada por invitaciones cruzadas, desacuerdos sobre reglas y ausencia de consensos para estos encuentros.

“Debatió sola 4 min y se le termino el libreto y eso que hizo promesas de personera de colegio. Perdió el debate.” y “esto es un meme, tiene más comentarios que likes”, fueron algunos de los comentarios a la publicación de la candidata en YouTube.

Algunos cuestionamientos apuntan a que este tipo de ejercicios pueden confundir a la audiencia o distorsionar el contraste de ideas, mientras otros lo ven como una estrategia para mantener visibilidad en medio de la disputa electoral.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.