El cruce entre candidatos por los debates sigue dejando momentos que marcan la campaña electoral y esta vez los protagonistas son Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Después de que los aspirantes se lanzaran unos cuantos sablazos que parecían quebrar su relación y hasta hubo especulaciones de que irían a debatir, De la Espriella descartó ese escenario.

Sigue a PULZO en Discover

El candidato explicó que no se trata de falta de argumentos, sino de estrategia política. En una rueda de prensa improvisada en Bogotá, afirmó que “el debate que tiene sentido es el de Iván Cepeda”, al considerar que ese es el principal adversario en la contienda.

Abelardo de la Espriella descarta debate con Paloma Valencia

El abogado añadió que enfrentar a Valencia en este momento no aporta a la campaña y podría tener efectos negativos en la segunda vuelta. Según dijo, “en un debate echas a dos tigres de pelea, porque ella también es una mujer de pelea y valerosa, y ahí sale alguien aruñado”, y agregó: “y nosotros tenemos que cuidar esa relación porque nos vamos a tener que encontrar (en la segunda vuelta)”.

El aspirante insistió en que el objetivo central debe ser Iván Cepeda, al señalar: “El único enemigo que hay es Iván Cepeda. No le pongan tanto misterio a eso”. También enfatizó que su prioridad no es el escenario televisivo, sino el contacto directo con la ciudadanía.

Lee También

En esa línea, afirmó: “Se trata de que sea un debate que produzca y a mí lo que me produce ahora es estar en la calle con la gente y no estar encerrado en un set de televisión”.

Lee También

De la Espriella también sostuvo que su decisión busca evitar tensiones innecesarias con Valencia, con quien podría coincidir en una eventual segunda vuelta. En sus palabras: “No voy a ir a un debate cuando tengo la agenda que tengo, cuando se pudo hacer antes y ella no quiso. Y cuando puede salir alguno de los dos con un coñazo. Yo prefiero cuidar esa relación con ella como una taza de té”.

El candidato añadió que los cruces de campaña podrían afectar alianzas posteriores, por lo que insistió en mantener un tono prudente.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.