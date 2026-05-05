Los encuentros entre los candidatos presidenciales para las elecciones son un punto clave para exponer las diferentes posturas, de cara a la cita del próximo domingo 31 de mayo de 2026 a nivel nacional.

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Por eso, el supuesto debate anunciado entre Paloma Valencia e Iván Cepeda para este martes 5 de mayo no pasó desapercibido en Colombia, en vista del protagonismo de ambos en las encuestas.

Lo cierto es que uno de los que también está arriba en los sondeos reaccionó con dureza a través de su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) por medio de un mensaje. Abelardo de la Espriella arremetió con todo contra la aspirante del Centro Democrático y ganadora de la ‘Gran consulta’.

Esta fue la respuesta a una noticia que el propio abogado replicó en su publicación en la que se aseveró que Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo le enviaron una carta a él y a José Manuel Restrepo para invitarlos a esa reunión.

Lo cierto es que, a pesar de todo el mensaje fuerte que le lanzó en un principio, al final se mostró mucho más pasivo para solicitarle que lo tenga en cuenta para el encuentro entre los candidatos.

“Ahora, lo serio: invítame al ‘debate’ que tienes esta noche con Iván Cepeda. Dime la hora, el lugar y allá les caigo”, indicó el candidato de Firmes por la patria.

Incluso, en la posdata de la publicación soltó una particular promesa en caso de que lo tengan en cuenta entre los presentes para el mencionado encuentro entre los dos aspirantes: “Me aseguraré de ponerme medias”, sentenció De la Espriella.

Cabe resaltar que todavía no existe ninguna clase de confirmación de que se lleve a cabo el mencionado debate entre Valencia y Cepeda, aunque para este caso el mensaje tomó un protagonismo aparte.

El panorama electoral en Colombia muestra una competencia cerrada entre los tres perfiles mencionados, quienes representan visiones de país profundamente opuestas. A menos de un mes de la primera vuelta, las encuestadoras más importantes del país revelan tendencias marcadas por la polarización.

La senadora Valencia ha experimentado un repunte significativo. Se ubica en los primeros lugares, capitalizando el voto del uribismo tradicional y sectores que buscan seguridad y mano dura.

Cepeda lidera la intención de voto en sectores populares, jóvenes y regiones periféricas. Su campaña se centra en la ‘Paz Total’, la justicia social y la transición energética.

De la Espriella es el ‘outsider’ de la contienda y ha sorprendido por su rápido ascenso. Al no pertenecer a las maquinarias tradicionales, atrae a ciudadanos decepcionados de los políticos convencionales.

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Colombia?

Las elecciones presidenciales en Colombia para el periodo 2026-2030 están programadas para el próximo domingo 31 de mayo de 2026. Esta fecha corresponde a la primera vuelta de la contienda electoral nacional.

En caso de que ningún candidato obtenga la mitad más uno de los votos, se realizará una segunda vuelta. Esta jornada definitiva se llevará a cabo el domingo 21 de junio de 2026.

La Registraduría Nacional del Estado Civil define este calendario electoral siguiendo los mandatos de la Constitución Política. La entidad busca garantizar la logística para que millones de ciudadanos ejerzan su derecho al voto.

El proceso electoral inició formalmente meses atrás con la inscripción de cédulas y el registro de comités de grupos significativos. Actualmente, el país vive una etapa de intensos debates y exposición de propuestas programáticas.

Los votantes en el exterior también cuentan con fechas específicas para sufragar. Tradicionalmente, las urnas fuera del país abren una semana antes del día principal para facilitar la participación de la diáspora.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.