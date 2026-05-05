La tensión política entre Abelardo de la Espriella y el ministro del Interior, Armando Benedetti, sigue escalando con el fuerte cruce de declaraciones que se ha movido entre ambos.

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El episodio se desató luego de que Benedetti anunciara posibles acciones legales contra el candidato presidencial, a quien señala de una supuesta interferencia en el proceso electoral. La confrontación ha subido de tono en las últimas horas.

De la Espriella responde a Benedetti

En su reacción, De la Espriella desestimó algunos de los señalamientos en su contra con comentarios irónicos. Incluso se refirió a versiones que circulaban en redes con un tono burlón.

“Me dio mucha risa porque dijo que me había puesto silicona en las nalgas […] todo lo contrario, estoy superchupín. No veo cuál es el injerto; si me lo puse, me estafaron”, afirmó entre risas.

Sin embargo, el pronunciamiento no se quedó en lo anecdótico. El candidato también lanzó acusaciones directas contra Benedetti, elevando el tono del enfrentamiento.

Durante su intervención, De la Espriella fue más allá y cuestionó la conducta del ministro, asegurando que no representa un ejemplo para el país.

Según dijo, Benedetti es un “maltratador de mujeres y está investigado por corrupción”, además de insinuar que actuaría “bajo los efectos de alucinógenos y pastillas”.

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