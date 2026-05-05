El senador Iván Cepeda reaccionó con tono irónico al anuncio de un supuesto debate con la senadora Paloma Valencia, dejando en el aire dudas sobre si habrá o no encuentro entre ambos candidatos presidenciales.

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(Vea también: Voto vergonzante y aparato estatal a fondo evitarían a Iván Cepeda riesgosa segunda vuelta)

Durante declaraciones recientes, cuando fue consultado sobre su asistencia, Cepeda esquivó el tema, al tiempo que lanzó un comentario que rápidamente empezó a circular: “Que le vaya bien a ella siempre. […] Hay buenos chistes hoy en el escenario político”.

La frase podría ser vista como una burla directa frente a la propuesta de debate, en medio de las constantes diferencias ideológicas entre ambos congresistas y la insistencia de Valencia para debatir con el senador de izquierda.

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“Que le vaya bien a ella siempre. (…) Hay buenos chistes hoy en el escenario político”: Iván Cepeda sobre debate anunciado por Paloma Valencia. pic.twitter.com/uLFoZ8S8KM — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) May 5, 2026

Cepeda vuelve a evitar debate

Después de la insistencia de los periodistas sobre su asistencia al supuesto debate, Cepeda reforzó su mensaje de debatir solo con Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, pero sin nada concreto.

“Yo he dicho muy claramente que los debates son pactados con los candidatos que he pedido. La señora Valencia no tiene ninguna prevalencia en este caso. Hay dos candidatos, la señora Valencia y el señor De la Espriella; cuando se pacten esas condiciones, con el mayor gusto”.

Uno de los puntos claves para que se dé el debate es la designación de compromisarios para gestionar el debate. A Cepeda le preguntaron por ellos, pero la respuesta no dejó nada claro:

“Sí, estamos en eso… Claro que sí”. Se apuró a decir, antes de sostener que va a ganar en primera vuelta.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.