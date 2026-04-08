En medio de la tensión política que se vivió en el Congreso, la senadora Paloma Valencia defendió que el debate con Iván Cepeda se dé en ese escenario, al considerar que es el espacio natural para confrontar ideas.

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En entrevista con Pulzo, la congresista aseguró que, más allá de ser candidatos presidenciales, son legisladores, y el Capitolio es el lugar donde deben darse las respuestas.

Paloma Valencia advierte a Iván Cepeda

La senadora fue más allá y lanzó una advertencia directa sobre el control político que ejercerá desde el Congreso.

Según dijo, si Cepeda no participa en debates públicos, será en el legislativo donde tendrá que responder por sus posturas y por el rumbo del Gobierno.

“Si no quiere ir a los debates, aquí lo vamos a tener apretadito en el Congreso”, señaló.

Además, lo calificó como heredero del actual Gobierno y lo responsabilizó de dar explicaciones frente a temas como la seguridad y la situación del sistema de salud.

Paloma Valencia niega calumnias y responde a acusaciones

Frente a las respuestas de Cepeda, la senadora rechazó haber hecho afirmaciones falsas y defendió sus señalamientos.

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Aseguró que sus críticas se basan en hechos conocidos en el país y cuestionó la relación del candidato con sectores ilegales, así como decisiones del Gobierno que, según ella, han beneficiado a criminales.

También reaccionó a las acusaciones que Cepeda ha hecho contra sectores del Centro Democrático, señalando que cada quien debe responder por sus propios vínculos.

De hecho, mencionó a Manuel Cepeda, padre del candidato del Pacto Histórico: “Lo que yo sí le digo claramente al país es, yo no tengo ningún grupo guerrillero con el nombre de mi papá”.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.