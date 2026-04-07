El camino para las elecciones presidenciales aún tiene más de un mes de recorrido, pero los candidatos ya caldean sus ánimos, y así se evidenció en un tenso cruce de Paloma Valencia e Iván Cepeda. Los todavía congresistas se sacaron a relucir temas como lo de alias ‘Calarcá’ y Ciro Ramírez.

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Valencia reprochó que al disidente de las Farc le hayan suspendido la orden de captura y echó en cara la forma en la que el Gobierno, al que apoya Cepeda, ha manejado la crisis con grupos armados en Colombia. Inclusive, le echó en cara al candidato del Pacto Histórico su resistencia de asistir a debates de aspirantes presidenciales.

A su vez, recordó el ‘tarimazo’ de Petro con cabecillas de bandas criminales en Antioquia, a quienes la Fiscalía les levantó las órdenes de captura, pero que luego reversó.

#ElGranReto2026 | Nuevo choque entre los candidatos presidenciales Paloma Valencia e Iván Cepeda por la suspensión de la orden de captura contra alias Calarcá. Valencia le dijo a Cepeda: “Roy Barreras está reconociendo que los grupos ilegales les están poniendo votos a punta de… pic.twitter.com/D2OeqnLgui — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 7, 2026

“Esto se empieza a sumar con el hecho de que el Pacto Histórico sacó el 54 % de sus votos para el Congreso en esos municipios donde la Defensoría del Pueblo dice que hay riesgo electoral”, sentenció Valencia.

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Ante esto, Cepeda respondió con la condena a Ciro Ramírez, quien era senador del Centro Democrático y colega de Paloma Valencia. El hoy procesado recibió una sentencia de 23 años de prisión por el caso de ‘Marionetas 2.0’.

“Un señor que vino aquí, que nos daba a todos los congresistas sobre qué es moral, ética y cómo es actuar ante los jueces hoy ya no está sentado aquí porque fue condenado por ladrón de recursos de la paz. ¿Usted tiene la cara de venir aquí a cuestionarnos sobre ética? No tenga tanto descaro, le pido el favor; tenga un poco de vergüenza”.

El miembro del partido oficialista también le respondió a su adversaria sobre su negativa de ir a discusiones con los demás contendientes a la Casa de Nariño.

“La última vez que tuvimos un debate en este recinto, senadora Valencia, usted gritó que yo la estaba amenazando de muerte. ¿Usted tiene pruebas de eso o era otra mentira lanzada al aire sin ninguna responsabilidad”.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.