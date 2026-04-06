Lo que parecía un aterrizaje seguro para el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, terminó en un “portazo” público. Luego de que el propio Lemus afirmara a El Tiempo que se sumaría a la campaña presidencial de Iván Cepeda tras su salida de la UIAF, el senador salió al paso para desmentir dicha versión.

Sigue a PULZO en Discover

En diálogo con el citado diario, Cepeda fue contundente al asegurar que la llegada de Lemus a su equipo no es una posibilidad. “Eso no tiene ninguna veracidad. Por lo menos nosotros no hemos ni considerado, ni hablado, ni previsto, ni deseado nada que tenga que ver con eso”, afirmó el congresista, descartando de plano cualquier vínculo con el exfuncionario salpicado por el escándalo de ‘Papá Pitufo’.

La controversia no termina con Lemus. Audios revelados recientemente mencionan a Álex López, actual jefe de debate de la candidata a la vicepresidencia Aida Quilcué (fórmula de Cepeda), como un presunto emisario que habría llevado mensajes de Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, hacia el Gobierno.

En las grabaciones se escucha al abogado del contrabandista, Luis Felipe Ramírez, afirmar que Marín habría enviado “razón” con López por ser alguien conocido. Hasta el cierre de esta edición, Álex López no ha entregado declaraciones sobre su presunta mediación en este delicado entramado judicial.

Lee También

Mientras el escándalo crece, Jorge Lemus no se quedará sin puesto en el Estado. Su hoja de vida ya fue publicada en la página de la Presidencia para ser nombrado asesor en una unidad del Ministerio de Hacienda.

Dentro del Gobierno, algunos sectores sugieren que la filtración de los audios que hoy tienen a Lemus contra las cuerdas provino de la misma DNI, lo que confirmaría una guerra interna o “fuego amigo” para sacar del camino al exdirector. Por su parte, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, ya advirtió que la Inteligencia nacional se habría extralimitado en sus funciones al intentar ofrecer beneficios judiciales que son competencia exclusiva de la Fiscalía.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.