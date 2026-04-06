Durante una conversación con el periodista Daniel Coronell, el excongresista planteó que la liberación de estos actores podría tener como propósito incidir en votos a favor de un candidato cercano al Gobierno, como en el caso de Iván Cepeda.

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Barreras sostuvo que el fenómeno no se limita a una zona específica, ya que existen estructuras criminales con presencia en varios territorios que ejercen control sobre comunidades.

Según explicó, estos grupos pueden influir en el comportamiento electoral mediante presión, intimidación o control territorial, afectando la libre decisión de los votantes.

En su intervención, mencionó ejemplos de actores que operarían en regiones como Caquetá y zonas del sur del país, señalando que algunos imponen autoridad sobre la población.

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También hizo referencia a testimonios en los que habitantes reconocen que la tranquilidad en ciertas áreas depende del control de estos grupos ilegales.

Además, Barreras habló de prácticas como la recolección de cédulas para manipular votaciones.

Finalmente, Barreras mencionó un caso en López de Micay (Cauca), donde se denunció el asesinato de un exdiputado y posibles interferencias de estructuras armadas en procesos electorales.

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