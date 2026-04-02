La campaña presidencial en Colombia entró en una fase de “pocas pulgas” y declaraciones de alto calibre. Este jueves 2 de abril, el escenario político se sacudió con la publicación de un video por parte de Roy Barreras, candidato presidencial por el Frente por la Vida y exembajador en el Reino Unido, quien utilizó sus redes sociales para desmentir rumores y lanzar una de las arremetidas más fuertes que se han visto en la presente contienda contra sus competidores del sector de la derecha y el centro-derecha.

Sigue a PULZO en Discover

Todo comenzó con una serie de especulaciones que circulaban en los pasillos políticos y en redes sociales, donde se sugería que Barreras podría estar considerando una unión con la campaña de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, surgida de la Gran Consulta por Colombia. La respuesta de Roy no se hizo esperar y fue directa a la yugular, calificando a los implicados como fichas del mismo tablero dirigido desde el departamento de Córdoba.

“Algunos uribistas, seguramente movidos por el deseo, esparcieron hoy el rumor de que yo podía unirme a la campaña de Paloma-Oviedo. Primero tendrían que resucitar a los 6.402 inocentes asesinados, y quizás hacerlo sobre el cadáver de las víctimas de las masacres paramilitares”, sentenció Barreras con un tono sombrío, haciendo referencia directa a las cifras de los falsos positivos que han marcado la historia reciente del país.

En el material audiovisual, que ya cuenta con miles de reproducciones, Barreras no solo arremetió contra la senadora del Centro Democrático y el exdirector del DANE, sino que incluyó en el mismo paquete al abogado Abelardo de la Espriella y al representante electo Daniel Briceño. Para el candidato, todos ellos representan una misma corriente ideológica que él jura combatir.

Lee También

“Ustedes, Oviedo, Paloma, Briceño y de la Espriella son todos lo mismo; tienen un jefe en el Ubérrimo, negacionista, que lleva 15 años —los mismos 15 años que llevo yo— atacando la paz, la verdad y la reparación. Para decírselo en colombiano, en el colombiano de la calle: ni por el putas“, exclamó el exsenador, utilizando una expresión coloquial que incendió los comentarios en las plataformas digitales.

Barreras aprovechó el espacio para recordar el momento exacto en que, según él, se alejó definitivamente de las tesis del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Relató que hace 15 años, cuando decidió reconocer públicamente la existencia del conflicto armado en Colombia para darle visibilidad a las víctimas, el exmandatario “montó en cólera”.

“Me pidió que retirara la ponencia para que las víctimas siguieran siendo invisibles. Por supuesto, me negué”, afirmó Roy, posicionándose como un defensor acérrimo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de los acuerdos firmados en La Habana. Según su visión, unirse a figuras como Valencia o de la Espriella sería retroceder en los avances de reparación y verdad que él ha defendido durante más de una década.

Con esta declaración, Roy Barreras busca blindar su base electoral, recordando que cerca de 600.000 colombianos votaron en su consulta y que otros 250.000 lo han acompañado de manera directa. Su mensaje es claro: su candidatura representa el “Frente por la Vida” y no hay espacio para lo que él denomina el “falso centro” de la pareja uribista Paloma-Oviedo.

A menos de dos meses para la primera vuelta presidencial, que se llevará a cabo el próximo 31 de mayo, el tablero político queda más polarizado que nunca. Mientras unos buscan alianzas para fortalecerse frente a la izquierda, Barreras decide marcar una línea roja infranqueable, dejando claro que su nombre estará en el tarjetón sin pactos con quienes considera enemigos de la paz. Este nuevo episodio de “guerra de trinos” promete ser solo el inicio de un cierre de campaña marcado por la confrontación directa de modelos de país.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.