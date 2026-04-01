El ajedrez político de cara a las presidenciales de 2026 sufre un giro inesperado. La exministra y actual senadora Clara López estaría preparando su retiro oficial de la contienda electoral para la próxima semana de Pascua. Según fuentes cercanas a la campaña, la decisión ya estaría tomada tras una serie de diálogos estratégicos destinados a unificar las fuerzas progresistas del país.

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La noticia, conocida inicialmente por Noticias Caracol, señala que López acudiría a la Registraduría Nacional arrancando la semana de Pascua para formalizar su renuncia y sellar su respaldo a la candidatura de Iván Cepeda.

La estrategia de Iván Cepeda para sumar apoyos

Desde el equipo de campaña de Cepeda confirmaron que las conversaciones con la exministra han avanzado de manera positiva en los últimos días. Al parecer, la instrucción directa del candidato ha sido buscar consensos y sumar liderazgos con experiencia que fortalezcan su propuesta de gobierno.

Pese a la fuerza de la información, la senadora Clara López mantuvo la cautela en diálogo con medios, asegurando que el tema “está en conversación” y que definirá su posición final la próxima semana. Sin embargo, al interior de su círculo cercano ya se afinan los detalles para el anuncio oficial tras una última reunión pendiente con el propio Cepeda.

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Comunicado oficial pic.twitter.com/RzajnmmZM4 — Clara López Obregón (@ClaraLopezObre) April 1, 2026

¿Qué pasa con el tarjetón y las multas?

Uno de los puntos clave de esta renuncia es el tiempo. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), si la aspirante oficializa su retiro la próxima semana, lo haría dentro de los plazos legales para no incurrir en multas económicas.

Respecto a la tarjeta electoral, si la impresión de los tarjetones aún no ha iniciado, el espacio que corresponde a Clara López (el segundo en el tarjetón) quedaría en blanco. De lo contrario, los votos que reciba el día de la elección no serían contabilizados para ella, sino que se considerarían nulos o no marcados, dependiendo de la configuración final de la Registraduría.

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