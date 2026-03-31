Un nuevo enfrentamiento político sacudió el panorama nacional luego de un duro intercambio entre el concejal de Medellín, Andrés Felipe Rodríguez, y el candidato presidencial Iván Cepeda.

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La discusión, que se intensificó en redes sociales en las que el cabildante, conocido como ‘Gury’, intensificó su lenguaje y publicó en X un polémico mensaje en respuesta a los señalamientos y declaraciones de Iván Cepeda en un evento público en Medellín.

“No me bajan de fascista los neocomunistas. A Gustavo Petro e Iván Cepeda les digo que no me dan miedo sus amenazas ni sus menciones. Acá vamos a estar firmes en la defensa de la libertad y la democracia. Les repito, coman mier…, no les tenemos miedo”, escribió Rodríguez en la citada red social.

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El origen del choque se relaciona con imágenes del concejal del Centro Democrático interviniendo en protestas diferentes con un bate. Frente a esto Cepeda se pronunció en plaza pública y lo llamó ‘Energúmeno’.

Además, el episodio también abrió la puerta a posibles acciones legales. El senador Cepeda anunció, vía X, su intención de interponer una denuncia contra el concejal, lo que añade un nuevo capítulo a la controversia y podría trasladar el debate del plano mediático al judicial.

“Anuncio que presentaré denuncia penal y queja disciplinaria contra el concejal de Medellín, Andrés Felipe Rodríguez Puerta, por sus actos de difamación y hostigamiento, así como por su comportamiento violento”, aseguró Cepeda.

Luego de esto, y de unas declaraciones del presidente Gustavo Petro, se dio la airada reacción de Rodríguez, quien defendió su posición asegurando que está defendiendo a Medellín y a Antioquia.

No me bajan de fascista los neocomunistas: a @petrogustavo y a @IvanCepedaCast les digo que no me dan miedo sus amenazas ni sus menciones, acá vamos a estar firmes en la defensa de la libertad y la democracia. Les repito, coman mierda, no les tenemos miedo! pic.twitter.com/Ydmn4qs3KQ — Andrés Gury Rodríguez (@AndresGuryRod) March 30, 2026

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre el concejal Andrés Felipe Rodríguez, ‘Gury’?

El presidente se pronunció en medio de la polémica y respaldó la postura de Cepeda, cuestionando el comportamiento del cabildante. En sus declaraciones, criticó el uso de discursos que, según él, promueven confrontación y rechazó actitudes que consideró agresivas en el debate público.

En particular, Petro calificó al concejal Andrés Felipe Rodríguez, conocido como ‘Gury’, con términos fuertes, llegando a señalarlo como una figura que fomenta el odio y la polarización. Además, insistió en que “Antioquia no se defiende con personas odiantes”, en un mensaje que elevó aún más la tensión del cruce político.

“Antioquia se defiende con progreso industrial y agrario y con mucha educación pública y centenares de miles de bonos pensionales a la vejez y el subsidio de medio salario mínimo que supere la extrema pobreza para las madres solas con niños de menos de seis años para que logren alimentarlos bien y con amor.”, escribió en X el mandatario.

Este señor es un energúmeno pero además fascista. El señor de de los destripadores se queda en animalistas y no en humanidad, y Antioquia no se defiende con este tipo de personas odiantes. Antioquia se defiende con progreso industrial y agrario y con mucha educación pública y… pic.twitter.com/1ppKtgobJ9 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 30, 2026

El pronunciamiento de Petro amplificó la controversia, ya que se sumó directamente al enfrentamiento que ya sostenían Cepeda y el cabildante. Su intervención convirtió el episodio en un choque de mayor escala dentro del escenario político nacional, marcado por un ambiente de alta tensión y fuerte polarización.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.