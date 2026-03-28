El nuevo choque entre Álvaro Uribe Vélez y Iván Cepeda volvió a sacudir el panorama político, pero esta vez con un ingrediente aún más delicado: una grave acusación relacionada con la muerte de Miguel Uribe Turbay, que elevó la tensión a otro nivel.

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Todo comenzó luego de los señalamientos de Cepeda contra el exmandatario y otros dirigentes por presuntos vínculos con estructuras paramilitares en Medellín. Como ha ocurrido en otras ocasiones, la respuesta de Uribe fue inmediata y contundente en redes sociales, donde no solo descalificó al senador, sino que lanzó acusaciones que encendieron la polémica.

En su mensaje, Uribe aseguró que los señalamientos de Cepeda han servido para alimentar ataques en su contra y, en ese mismo tono, hizo una grave referencia que muchos interpretaron como un intento de vincular ese tipo de discursos con hechos violentos en el país, incluyendo lo ocurrido con Miguel Uribe. Ese punto fue el que más generó controversia, pues llevó el debate político a un terreno especialmente sensible.

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Cepeda, bandido camuflado de Derechos Humanos, le cumple a los criminales que lo imponen con los señalamientos contra mi, que han sustentado los atentados contra mi vida. Cepeda instigó contra Miguel Uribe, cuyo asesinato realizó la Nueva Marquetalia que Cepeda ayudó a conformar… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 28, 2026

El episodio no es aislado. Uribe y Cepeda llevan años enfrentados en estrados judiciales y en el escenario político, convirtiéndose en figuras que encarnan dos visiones opuestas del país. Mientras el exmandatario es uno de los principales referentes de la derecha, Cepeda ha sido una voz fuerte desde la izquierda y los sectores de derechos humanos.

Esa confrontación constante se ha convertido en un reflejo de la polarización que vive Colombia, donde las diferencias ideológicas terminan, muchas veces, en acusaciones personales cada vez más fuertes. Este nuevo cruce, con menciones a hechos violentos y figuras como Miguel Uribe, deja ver hasta qué punto se ha deteriorado el tono del debate público.

Las reacciones no se hicieron esperar. Desde el Centro Democrático salieron en defensa de Uribe y arremetieron contra Cepeda, asegurando que sus denuncias carecen de sustento. Por su parte, desde la Colombia Humana respaldaron al senador y destacaron su discurso enfocado en reformas sociales y diálogo nacional.

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Así, más allá del cruce puntual, este episodio vuelve a poner sobre la mesa un problema de fondo: la política colombiana sigue marcada por la confrontación directa entre sus líderes, con acusaciones cada vez más delicadas que, lejos de bajar la tensión, profundizan la división en el país.

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