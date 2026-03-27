En medio de la identificación de los abatidos en medio del bombardeo contra un campamento atribuido a alias ‘Iván Mordisco’, las autoridades siguen inspeccionando el área en el corregimiento de Pacoa, en Vaupés. Según informó Medicina Legal, los restos hallados fueron trasladados para los respectivos análisis forenses. De acuerdo con lo reportado por El Tiempo, la operación militar dejó varios indicios que podrían aclarar el impacto del ataque contra las disidencias de las Farc en esa zona del país.

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En el terreno, unidades de la fuerza pública encontraron armamento de guerra, explosivos, equipos de campaña, dispositivos tecnológicos y material de comunicaciones. Entre los objetos que llamaron la atención de las autoridades figuran unas gafas similares a las que alias ‘Iván Mordisco’ ha usado en sus apariciones públicas, de acuerdo con información conocida por El Tiempo. Estos elementos son clave para establecer si el jefe de las disidencias estuvo en ese campamento o si pertenecían a integrantes cercanos a su estructura.

Según el mismo reporte del periódico citado, a las instalaciones de Medicina Legal en Villavicencio llegaron los cuerpos de dos hombres y cuatro mujeres recuperados tras el bombardeo. Las autoridades verifican si entre ellos se encuentra el propio ‘Mordisco’. Lo cierto es que fue abatida su compañera sentimental, conocida con el alias de ‘Lorena’, quien en el pasado fue vista durante acercamientos del Gobierno con las disidencias.

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El ataque aéreo se produjo en la tarde del miércoles y corresponde al bombardeo número 18 adelantado durante el gobierno de Gustavo Petro contra grupos armados ilegales, así como al número 12 dirigido contra estructuras vinculadas a ‘Mordisco’, según datos citados en el periódico. La operación se llevó a cabo en un corredor selvático entre Vaupés y Guaviare, considerado estratégico por la presencia de grupos armados y su conexión con economías ilícitas.

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Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que la fuerza pública adelantó una acción contra una estructura criminal vinculada al anillo de seguridad del jefe disidente. Según explicó el funcionario, la ofensiva fue coordinada entre Fuerzas Militares de Colombia y la Policía Nacional de Colombia, en el marco de las operaciones sostenidas en esa región del país.

Entre los elementos decomisados también se encontraron manuales, insignias y componentes para drones, lo que evidencia el nivel de organización y equipamiento de esta estructura armada. Según explicó el Ministerio de Defensa, estos hallazgos ayudan a entender las capacidades logísticas del grupo ilegal.

El ministro Sánchez agregó que las operaciones en la zona continúan y que la ofensiva forma parte de la estrategia para ubicar a alias ‘Mordisco’, por quien se ofrece una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos. Además, reiteró que la desmovilización sigue como una alternativa para integrantes de estos grupos.

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