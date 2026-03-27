Una operación militar en el suroriente del país dejó un fuerte golpe contra estructuras armadas ilegales. En el departamento del Vaupés, al menos seis integrantes de las disidencias Farc murieron durante combates con las Fuerzas Militares.

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(Vea también: Entrega voluntaria de alias Olmer: el explosivista cercano a Iván Mordisco que decidió dejar las disidencias Farc)

El operativo se desarrolló en zona rural y contó con la participación conjunta del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía, en una ofensiva dirigida contra estructuras vinculadas a ‘Iván Mordisco‘. Durante la acción, las tropas lograron ubicar y atacar un campamento ilegal de este grupo armado.

“Esta operación deja hasta el momento seis muertos en desarrollo de operaciones militares. Así mismo, fue incautado material de guerra, intendencia, comunicaciones y explosivos, afectando de manera significativa las capacidades logísticas y criminales de esta estructura ilegal”, aseguró general Hugo López, el comandante de las Fuerzas Militares, en X.

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De acuerdo con información oficial, la acción incluyó bombardeos y maniobras terrestres que permitieron neutralizar a varios integrantes de esta organización ilegal. Además, se incautaron armas, explosivos y equipos de comunicación, lo que representa un impacto importante en sus capacidades logísticas.

#ComunicaciónOficial Continúa ofensiva en el suroriente del país contra facción de Iván Mordisco En el departamento del Vaupés, nuestras @FuerzasMilCol, de manera conjunta y coordinada entre el @COL_EJERCITO, la @ArmadaColombia, la @FuerzaAereaCol y la @PoliciaColombia,… — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) March 27, 2026

Investigan si Iván Mordisco cayó en operativo en Vaupés

Luego del desarrollo de la ofensiva, que contempló otros operativos en Amazonas y Guaviare, durante la madrugada del 26 de marzo, una de las principales líneas de verificación se centra en establecer si entre los abatidos se encuentra Iván Mordisco, máximo jefe de las disidencias. Autoridades adelantan labores de inteligencia militar y análisis forense para confirmar la identidad de los cuerpos, según informó Cambio Colombia.

Informes preliminares señalan que expertos trabajan en la identificación plena de los fallecidos, ya que existe la posibilidad de que uno de ellos corresponda al cabecilla, considerado uno de los hombres más buscados del país.

Mientras avanzan las labores de verificación, las Fuerzas Militares mantienen presencia en la zona para consolidar el control territorial y evitar la reorganización de la estructura criminal.

𝐂𝐎𝐍𝐓𝐔𝐍𝐃𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐆𝐎𝐋𝐏𝐄 𝐄𝐍 𝐕𝐀𝐔𝐏É𝐒 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐀 𝐄𝐒𝐓𝐑𝐔𝐂𝐓𝐔𝐑𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐂𝐀𝐑𝐓𝐄𝐋 𝐃𝐄 𝐀𝐋𝐈𝐀𝐒 ‘𝐌𝐎𝐑𝐃𝐈𝐒𝐂𝐎’’ La Fuerza Pública ejecutó una acción contundente contra una estructura criminal perteneciente al anillo de seguridad de alias ‘Mordisco’… pic.twitter.com/U8LOT2FDru — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) March 27, 2026

Cuántas militares murieron en accidente de avión en Putumayo

Transcurridas 24 horas desde el accidente en Puerto Leguízamo, Putumayo, las autoridades han dado varios partes médicos y militares sobre las víctimas y heridos que quedaron como consecuencia de este hecho. Varios heridos han sido llevados a diferentes clínicas de Colombia, siendo el Hospital Militar, en Bogotá, el que recibió a la mayoría de las personas que estaban en una difícil condición. Esto es lo que se sabe hasta el momento: