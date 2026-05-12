Las autoridades encendieron las alertas en Bogotá luego de la circulación de un panfleto amenazante dirigido contra el rector de la Universidad Pedagógica, Helberth Augusto Choachí, y líderes universitarios.
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El documento, atribuido a un supuesto grupo denominado “Estado Mayor de Bloque Urbano”, comenzó a difundirse en redes sociales y chats durante las últimas horas.
Las amenazas difundidas provocaron fuertes reacciones dentro del Gobierno Nacional, especialmente por parte del ministro de Educación, Daniel Rojas, quien responsabilizó políticamente a sectores de la administración distrital por el ambiente de estigmatización alrededor de las protestas estudiantiles.
A través de su cuenta en X, el ministro cuestionó directamente al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, luego de conocerse el panfleto amenazante dirigido contra integrantes de la Universidad Pedagógica Nacional y el rector Helberth Choachí. En su publicación, Rojas aseguró que este tipo de hechos son consecuencia de los señalamientos hechos contra estudiantes durante las movilizaciones recientes.
“Después de estigmatizarles en todos los medios, les llega amenaza de muerte a ellos, a sus familias y al rector Helberth Choachí. Este es el regalo de Día de las Madres que da Galán a las mamás de los estudiantes de la U. Pedagógica. Solidaricémonos con ellos, que los verdaderos vándalos no se salgan con la suya”, escribió el ministro.
Esto es lo que provoca el alcalde Galán cuando a través de sus funcionarios cataloga de vándalos a los estudiantes y al rector que los defiende.
Después de estigmatizarles en todos los medios les llega amenaza de muerte a ellos, a sus familias y al rector @HelberthChoach1.
Este… pic.twitter.com/uPOU0inB6M
— Daniel Rojas Medellin (@DanielRMed) May 12, 2026
Viceministro de Diálogo Social también rechazó amenazas
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