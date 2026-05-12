Las autoridades encendieron las alertas en Bogotá luego de la circulación de un panfleto amenazante dirigido contra el rector de la Universidad Pedagógica, Helberth Augusto Choachí, y líderes universitarios.

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El documento, atribuido a un supuesto grupo denominado “Estado Mayor de Bloque Urbano”, comenzó a difundirse en redes sociales y chats durante las últimas horas.

Las amenazas difundidas provocaron fuertes reacciones dentro del Gobierno Nacional, especialmente por parte del ministro de Educación, Daniel Rojas, quien responsabilizó políticamente a sectores de la administración distrital por el ambiente de estigmatización alrededor de las protestas estudiantiles.

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A través de su cuenta en X, el ministro cuestionó directamente al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, luego de conocerse el panfleto amenazante dirigido contra integrantes de la Universidad Pedagógica Nacional y el rector Helberth Choachí. En su publicación, Rojas aseguró que este tipo de hechos son consecuencia de los señalamientos hechos contra estudiantes durante las movilizaciones recientes.

“Después de estigmatizarles en todos los medios, les llega amenaza de muerte a ellos, a sus familias y al rector Helberth Choachí. Este es el regalo de Día de las Madres que da Galán a las mamás de los estudiantes de la U. Pedagógica. Solidaricémonos con ellos, que los verdaderos vándalos no se salgan con la suya”, escribió el ministro.

Esto es lo que provoca el alcalde Galán cuando a través de sus funcionarios cataloga de vándalos a los estudiantes y al rector que los defiende. Después de estigmatizarles en todos los medios les llega amenaza de muerte a ellos, a sus familias y al rector @HelberthChoach1. Este… pic.twitter.com/uPOU0inB6M — Daniel Rojas Medellin (@DanielRMed) May 12, 2026

Viceministro de Diálogo Social también rechazó amenazas

Frente a la situación, el viceministro de Diálogo Social del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, rechazó públicamente las amenazas y pidió acciones urgentes para proteger a estudiantes, docentes y directivos universitarios, especialmente en la Universidad Pedagógica Nacional, donde también fue mencionado el rector de la institución. El funcionario aseguró que no se puede permitir el regreso de escenarios de violencia dentro de las universidades colombianas y confirmó la convocatoria de una reunión de seguridad prevista para este martes 12 de mayo en el Ministerio del Interior. Al encuentro fue invitado el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, con el objetivo de coordinar medidas entre el Gobierno nacional y el Distrito. Hasta el momento, las autoridades adelantan análisis sobre el origen y autenticidad del panfleto, mientras organismos de seguridad revisan el contenido difundido en redes sociales. Entretanto, estudiantes y docentes expresaron preocupación por el impacto que este tipo de amenazas pueda tener sobre el ambiente académico y la seguridad dentro de las universidades públicas de Bogotá.

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