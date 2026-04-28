Una jornada de manifestaciones en inmediaciones de la Universidad Pedagógica, en la localidad de Chapinero, derivó en hechos de violencia que afectaron la movilidad y la seguridad en el sector. Los disturbios se concentraron en la calle 72 con carrera 11, donde se reportó el uso de elementos contundentes como piedras, palos y botellas.

Sigue a PULZO en Discover

Durante la protesta, también se registró la instalación de una fogata en plena vía, lo que incrementó el riesgo para peatones y conductores que transitaban por la zona. Así mismo, se registraron daños a bienes públicos y privados.

Además, se conocieron denuncias sobre agresiones físicas contra transeúntes que intentaban grabar lo que ocurría en el lugar. Ante el escalamiento de la situación, las autoridades suspendieron la etapa de diálogo que se adelantaba con los manifestantes.

Lee También

#GestiónDelTráfico [06:52 p.m.] #MovilidadAhora | Continúa la gestión del tráfico por parte de Grupo Guía, Agentes Civiles y @TransitoBta en la Calle 72 con carrera 11, debido a manifestación. 🟠Rutas alternas: Carrera 7, Calle 53, Av. Circunvalar, Calle 85 y Calle 92. https://t.co/Aacr7Q9uAV pic.twitter.com/jBDfI7m5TW — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 28, 2026

Posteriormente, hizo presencia la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), que intervino en la carrera 11 mediante el uso de agua con tanquetas.

En materia de movilidad, Transmilenio dio a conocer que continúan los desvíos para la flota zonal y dual que transitan sobre el corredor de la calle 72 con carrera 11 por manifestación ajena a la operación.

En otros puntos de la ciudad, las jornadas relacionadas con la conmemoración del estallido social se desarrollaron sin mayores alteraciones. En Suba, en la Casa Memoria, se mantuvo el monitoreo de actividades con algunos reportes menores que afectaron la convivencia.

Lee También

Por su parte, en la Biblioteca de la Marichuela, en Usme, se llevaron a cabo actividades culturales y artísticas, incluyendo intervenciones a un mural, sin impacto en la movilidad. Mientras tanto, en Engativá, a la altura de la calle 80 con carrera 102, no se registró presencia de manifestantes.

Finalmente, la manifestación de la comunidad embera frente al Ministerio del Interior, en el centro de Bogotá, completó 15 días sin generar afectaciones a la movilidad ni alteraciones de orden público, según el monitoreo de las autoridades.

* Pulzo.com se escribe con Z